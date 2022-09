Fare una vacanza in crociera è un sogno per moltissime persone. Si tratta di un’esperienza completamente diversa da qualsiasi altra vacanza e tutti dovrebbero provarla almeno una volta nella vita. Farsi dondolare dalle onde del mare, svegliarsi ogni giorno in un luogo diverso e vivere su una città galleggiante, infatti, non ha prezzo. Stando su una nave da crociera, infatti, ci sembrerà di essere a tutti gli effetti in una città vera e propria. Potremo visitare negozi, andare a mangiare, fare sport, nuotare in piscine vista mare e vivere tante altre emozioni uniche.

Per tutte queste ragioni, sarebbe bellissimo concedersi il lusso di una crociera, in qualsiasi momento dell’anno. Infatti, non esiste una stagione migliore delle altre per fare un viaggio di questo tipo, e anche quando fa freddo dovremmo partire all’avventura. Oggi, quindi, scopriremo alcune fantastiche mete che potremo scegliere per una fuga vacanziera durante i mesi più freddi dell’anno.

3 destinazioni tra le più belle per una crociera in inverno

La prima meta che non può assolutamente mancare in quest’elenco è la Spagna, con l’arcipelago delle Canarie. Questi luoghi godono di temperature molto gradevoli anche d’inverno e questo le rende dei veri e propri paradisi per turisti. Per non parlare dei paesaggi, delle spiagge e del folklore di questi luoghi pieni di allegria. Scegliendo questi luoghi potremo visitare città colorate come Valencia, Malaga, ma anche Palma di Maiorca o Santa Cruz di Tenerife.

Meravigliosa Dubai

Un’altra meta incantevole e raggiungibile con una crociera è la famosissima Dubai. Optando per questo itinerario, potremo visitare gli Emirati Arabi, l’Oman e il Qatar. In questi luoghi troveremo un mix perfetto tra l’estrema modernità degli edifici e l’autenticità dei paesaggi, per una vacanza davvero memorabile. Il clima di queste zone è molto piacevole anche a dicembre, poiché si attiene generalmente sui 20 e 22 °C. Insomma, il freddo non sarà sicuramente una preoccupazione durante il nostro viaggio.

La classica e bellissima crociera sul Mediterraneo

Citando 3 destinazioni tra le più belle per una crociera, un posto d’onore dovrebbe andare sicuramente al Mediterraneo. In questo itinerario potremo toccare città della Francia, come Marsiglia e Cannes, oppure Dubrovnik e Spalato in Croazia.

Senza dimenticare le bellissime località greche di Rodi, Creta, Corfù e Mykonos, e poi le italiane Genova, Napoli e tante altre ancora. E qui potremo visitare altre bellissime città, spendendo anche meno di 100 euro per una vacanza. Insomma, non poniamoci limiti dovuti al clima, perché anche in inverno potremo vivere vacanze davvero memorabili.

