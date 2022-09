È capitato a tutti di avere problemi con qualche elettrodomestico in casa. Gli elettrodomestici sono preziosi. La loro invenzione ha permesso benefici importanti nella vita quotidiana. La lavastoviglie, in particolare, svolge una funzione fondamentale dopo ogni pasto. Basta inserire all’interno piatti e stoviglie e in poco tempo li restituisce puliti, igienizzati e asciutti.

La lavastoviglie permette di risparmiare acqua ed avere una pulizia migliore rispetto a lavare i piatti a mano. Tuttavia, a volte possono esserci dei problemi. Ad esempio, vedremo perché la lavastoviglie non parte e cosa fare se fa scattare la corrente. Sono inconvenienti molto diffusi che hanno delle precise cause.

Così come è utile sapere come eliminare il rumore dal frigorifero, oppure come disinfettare la lavatrice per avere un bucato perfetto, allo stesso modo è utile pensare alla manutenzione della lavastoviglie. I problemi, se l’elettrodomestico non parte, possono essere diversi.

Perché la lavastoviglie non parte e cosa fare se fa scattare la corrente

Per una corretta manutenzione degli elettrodomestici, innanzitutto, occorre sapere come organizzare le pulizie domestiche quando si lavora. Inoltre, è bene usare i prodotti giusti per la pulizia del forno. Anche la lavastoviglie va pulita e usata correttamente se si vuole beneficiare del suo funzionamento a lungo.

Se non parte le cause potrebbero essere diverse. Il tasto di accensione e di spegnimento potrebbe essere difettoso o potrebbe essersi guastato. Altre parti danneggiate potrebbero essere il pressostato, l’alimentazione elettrica, la pompa di lavaggio oppure la scheda elettronica.

Inoltre, potrebbero esserci delle parti ostruite. Queste possono essere la pompa di scarico, il dosatore di rigenerazione, l’elettrovalvola, il serbatoio dell’addolcitore. Infine, potrebbero essere attivi il sistema Acquastop oppure la sicurezza antiallagamento.

Attenzione anche al rubinetto dell’acqua e alla sicurezza della porta. Se il primo non è aperto completamente la lavastoviglie non partirà. Se il sistema di sicurezza della porta è danneggiato l’elettrodomestico si bloccherà. Problemi simili potrebbero far saltare la corrente.

Cosa fare se fa saltare il salvavita in casa

Se l’accensione della lavastoviglie provoca un black out in casa, c’è un problema. Questo potrebbe essere l’alimentazione elettrica danneggiata, così come la sicurezza della porta. Potrebbe esserci la pompa di scarico rotta. Oppure le cause potrebbero essere queste:

cavi elettrici usurati: quando un cavo è danneggiato può rompersi, fondersi oppure schiacciarsi; in questo caso il salvavita scatterà immediatamente;

perdita dalla pompa di lavaggio: l’acqua andrebbe così a contatto con componenti elettroniche e farebbe scattare il salvavita; in questo caso la pompa andrebbe sostituita;

resistenza difettosa: questo componente permette all’acqua di scaldarsi, se è danneggiata potrebbe far saltare la corrente; per verificarlo si potrebbe togliere la corrente, scollegare i connettori e vedere cosa succede riattivando la corrente.

Naturalmente, quando si individua il problema bisogna spegnere l’impianto elettrico, sostituire la parte danneggiata. Oppure potrebbe essere il caso di mandare la lavastoviglie al centro di assistenza. In ogni caso è fondamentale affidarsi al tecnico professionista.

