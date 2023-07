5 piante perfette per un soggiorno in stile moderno: facili da curare resisteranno anche se andiamo in vacanza!

Abbiamo una casa arredata in maniera sobria e in stile moderno? Abbiamo scelto uno stile minimal per gli interni? Molto probabilmente abbiamo bisogno delle piante per valorizzarli e dargli un tocco di colore. Le 5 piante che stiamo per scoprire sono perfette per farlo. In più sono talmente facili da curare che si riveleranno adatte anche per chi è sprovvisto di pollice verde.

Negli ultimi anni i trend di arredamento si sono spostati sempre più verso stili moderni e minimal. Ce lo insegnano grandi nomi del settore come Alice Etro che recentemente ci ha regalato importanti consigli su come arredare un terrazzo in città. Stili in cui una parte importante la recitano le piante, diventate veri e propri complementi di arredo per valorizzare le stanze. Oggi parleremo di questo e scopriremo 5 piante perfette per un soggiorno in stile moderno. Varietà che, oltre a essere splendide da vedere, richiedono pochissime cure e resisteranno senza problemi anche se stiamo per partire per le vacanze estive.

La Calathea e la Pianta del Dollaro sono perfette per dare colore al soggiorno

Conoscere le piante è fondamentale se vogliamo coltivarle e usarle per arredare la casa. Alcune specie, ad esempio, oltre a essere spettacolari, sono utili per scacciare afidi e tarme. La Calathea, invece, è una pianta perfetta per dare un tocco di colore ai soggiorni minimal. Con le sue foglie grandi e colorate è in grado di valorizzare le stanze con colori neutri o con arredamento mono-colore. In più è super resistente, richiede poche cure e sta bene sia in vaso che in contenitore.

Se invece amiamo i motivi geometrici la pianta che fa per noi è la Zamia, detta anche Pianta del Dollaro. La Zamia è una pianta che resiste in ogni condizione atmosferica e anche in estate ha bisogno di pochissima acqua. Ha foglie ovali perfettamente regolari ed è in grado di impreziosire la stanza senza appesantire lo stile geometrico degli interni.

Le 2 da scegliere se abbiamo le pareti bianche

Lo stile di arredamento minimal prevede sempre la presenza di pareti bianche o di tonalità neutre. Vogliamo valorizzarle e spezzarne la monotonia? Le piante da scegliere sono la Dracaena Marginata e il Philodendro Xanadu. La prima ha lunghi steli con colori che passano dal verde al ramato e dimensioni notevoli. L’ideale per regalare colore alle pareti spoglie. La seconda ha una forma che ricorda vagamente quella di una scultura moderna. Ed è veramente perfetta per riempire le zone vuote del soggiorno.

5 piante perfette per un soggiorno in stile moderno: la Pilea sopporta la siccità ed è perfetta per il soggiorno minimal

Cerchiamo una pianta molto particolare e in grado di resistere a lungo anche senza acqua? Quello che fa per noi è la Pilea, o “piantina delle monete cinesi”. La Pilea è famosa per le sue foglie perfettamente circolari che ricordano appunto delle piccole monetine. Una specie dalla forma insolita facilissima da far crescere e che non richiede cure continue. Basti pensare che ci basterà annaffiarla solo una volta a settimana per averla sana e sempre in forma. Se abbiamo un soggiorno pieno di mensole fa assolutamente per noi.