Addio afidi sulle piante e tarme in casa con questa pianta spettacolare che puoi usare anche in cucina

Addio afidi sulle piante e tarme in casa con questa pianta spettacolare-Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Arriva l’estate e porta con sé insetti fastidiosi, parassiti e altri animaletti che mettono a rischio la nostra salute e quella del giardino. Per proteggerci possiamo usare decine e decine di prodotti naturali efficacissimi e praticamente a costo zero. Quello che stiamo per scoprire, però, ha decisamente una marcia in più. E potrebbe rendere ancora più spettacolare il giardino.

L’estate è davvero alle porte e porterà con sé giornate lunghe, caldo e splendide serate in giardino. L’unica nota negativa è che con lei arriveranno decine e decine di insetti e parassiti di ogni tipo. Gli insetti non sono tutti uguali. Alcuni, seppur fastidiosi, non andrebbero mai schiacciati. Altri, invece, vanno cacciati nel minor tempo possibile per salvare l’orto, i vestiti e i fiori. Per farlo esistono straordinari ed efficaci prodotti naturali. Oggi ne scopriremo un altro per dire finalmente addio afidi sulle piante e tarme in casa. Stiamo parlando di una pianta dal colore insolito, facile da coltivare e che possiamo usare sorprendentemente anche in cucina.

Come scacciare gli afidi dalle piante con l’assenzio

Tutti noi abbiamo sentito parlare del liquore di assenzio, uno dei più alcolici in circolazione. In pochi, però, sanno che l’assenzio si ricava da una pianta veramente bella da vedere. Le sue foglioline argentate sono davvero particolari e coltivarlo in giardino è un gioco da ragazzi, perché cresce su ogni tipo di terreno ben drenato.

C’è anche un altro motivo per pensare di metterlo nel nostro angolo verde. Il suo odore è infatti n grado di tenere lontani gli afidi e addirittura i moscerini. Piazziamolo vicino alle piante da fiore e agli ortaggi e li vedremo crescere forti e rigogliosi.

Facciamo sparire le tarme dall’armadio con i sacchetti profumati all’assenzio

Se decidiamo di piantare l’assenzio in giardino assicuriamoci di averne una buona quantità. Il motivo? Alcune foglie andremo a seccarle per usarle in casa come rimedio anti tarme. Prendiamo i mazzi, mettiamoli in un luogo asciutto e al riparo dalla luce e aspettiamo che siano ben secchi. A questo punto riempiamo dei sacchettini e mettiamoli nell’armadio e all’interno dei cassetti. Le tarme si terranno a debita distanza.

Addio afidi sulle piante e tarme in casa: come usare l’assenzio in cucina

Abbiamo appena scoperto che l’assenzio è un antiparassitario fenomenale. Il bello è che potrebbe rivelarsi anche un prezioso alleato per dare una marcia in più a piatti e ricette. Con le foglie di assenzio possiamo ad esempio preparare un olio aromatizzato con cui condire primi piatti e arrosti di carne.

Oppure con il liquore è possibile cucinare anche straordinarie pietanze di pesce. A patto di non esagerare, alla luce dell’elevato tasso alcolico e della conseguente infiammabilità. L’assenzio ha infatti un gusto amaro in grado di bilanciare alla perfezione la dolcezza di moltissimi alimenti tipici della nostra cucina.