Vuoi riprodurre le ortensie all’infinito senza spendere soldi? Ecco il trucco infallibile: fiorai e vivaisti non hanno dubbi

Con i loro fiori grandi e colorati, le ortensie rendono stupendi balconi e giardini delle nostre case. Questo è il periodo di massimo splendore delle ortensie e proprio ora possiamo ammirarli in tutta la loro straordinaria bellezza. Se vuoi moltiplicarle per avere la casa piena di fiori magnifici, questo è il momento giusto per agire. Leggi qui sotto per scoprire come fare.

Tra aprile e giugno fioriscono le ortensie, fiori ornamentali molto facili da coltivare. La fioritura delle ortensie è sempre spettacolare e spesso molto generosa. Questa pianta è solita fiorire regalando infiorescenze sferiche e voluminose formate da moltissimi piccoli fiori colorati.

Lo sapevi che i colori delle ortensie dipendono dal terreno su cui crescono? Infatti, è possibile cambiarne il colore agendo sul ph del terreno su cui è coltivata l’ortensia. I suoi fiori possono essere lilla, viola, fucsia, rosa, azzurri e persino rossi.

Se vuoi abbellire balconi e giardini senza spendere un euro oggi potrai farlo seguendo i consigli degli esperti. Riprodurre le ortensie non è mai stato così facile: vediamo insieme come fare!

Per riprodurre l’ortensia, dobbiamo per prima cosa scegliere i rami migliori per la talea. Scegline uno privo di infiorescenze, ma con qualche foglia. I rami più efficaci per le talee sono quelli alla base della pianta, in quanto producono più radici.

Fai un taglio netto sotto un nodo, ovvero il punto in cui sono attaccate le foglie. Gli esperti consigliano di usare un coltellino dalla lama affilata oppure una forbice da potatura puliti. Ricava 2 talee per ottenere un risultato migliore.

A questo punto avremo le nostre talee e tutto ciò che devi fare è andare in cucina alla ricerca di un pomodoro. Sì, hai capito bene. Prendi un pomodoro, elimina il picciolo e giralo al contrario. Con una forbice pratica 2 fori distanti tra loro 3 centimetri.

Affonda le forbici soltanto per un paio di centimetri di profondità mentre le fai roteare dentro il pomodoro per allargare i fori. A questo punto, non ti resta che mettere le talee dentro i 2 fori e procedere con l’ultimo fondamentale step.

Anche tu vuoi riprodurre le ortensie all’infinito senza spendere soldi? Prendi un vasetto con del terriccio e con le dita o una paletta crea lo spazio per riporre la tua talea. Il buco dovrà essere profondo abbastanza per coprire completamente il pomodoro con il terriccio e lasciare fuori rametto e foglie.

Innaffia la talea nel vaso e infine, taglia una bottiglia di plastica a metà in modo da creare una sorta di imbuto. Poggialo sul terriccio del vasetto con il collo rivolto verso l’alto. Chiudi il tappo e dopo 3 o 4 settimane quando rimuoverai la bottiglia vedrai che la talea ha germogliato e fatto le radici.

A questo punto dovrai lavare le radici per bene e piantare la talea dove preferisci. Annaffiala abbondantemente, esponila al sole pieno e potrai godere di fioriture così belle da fare invidia a tutti!