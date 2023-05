Arredare un terrazzo piccolo e all’ombra in città? Ecco 5 trucchi geniali per spendere poco e i consigli di Alice Etro

Chi ha un terrazzo in città si chiede spesso come arredarlo e renderlo vivibile. Soprattutto se è all’ombra e lo spazio è ridotto. Niente paura. Tra poche righe scopriremo come trasformare un piccolo terrazzo in un quadro. Il tutto seguendo l’esempio di Alice Etro, stella emergente del design italiano.

Finalmente sembra arrivata la bella stagione ed è arrivato il momento di dedicarsi al terrazzo. La prima cosa da fare è pulire i mobili. Se ne abbiamo qualcuno in legno sul balcone possiamo sfruttare una millenaria tecnica giapponese che li proteggerà anche da muffa e umidità. Il secondo passaggio è quello di pulire sporcizia ed escrementi da pavimento e ringhiere. Adesso possiamo iniziare a pensare a come allestire lo spazio per i prossimi mesi. Oggi proveremo a rispondere a una domanda molto frequente: come arredare un terrazzo piccolo e all’ombra in città? Farlo è più semplice di quanto crediamo e costa pochissimo. Parola di Alice Etro, direttrice creativa di Westwing Italia, uno dei grandi nomi dell’arredamento italiano.

Il terrazzo milanese di Alice Etro è un piccolo capolavoro

Alice Etro è una delle menti più brillanti del design nazionale. E l’allestimento del terrazzo del suo appartamento milanese non fa che confermarlo. Un piccolo spazio allo stesso tempo funzionale, comodo ed elegante in cui trovano posto una zona relax e una zona living.

Qui arriva il primo trucchetto da imparare se abbiamo un terrazzo piccolo. Come insegna Etro evitiamo poltrone, divani e sedie ingombranti. Molto meglio puntare su sgabelli, puff e tavoli minimal. Fanno “respirare” il terrazzo e ci lasciano spazio di movimento.

Sfruttiamo le altezze e la ringhiera

Lo spazio è poco e non vogliamo aumentare il caos sul balcone? È il momento di sfruttare due aspetti: le altezze e la ringhiera. Per valorizzare le altezze puntiamo su delle comode mensole da attaccare alle pareti e su vasi di dimensione diversa. Non soltanto ci serviranno per appoggiare fiori e accessori. Daranno anche una sensazione di movimento.

Discorso simile possiamo farlo per la ringhiera, altra zona da sfruttare. Potremmo piazzare lì i vasi di fiori e le luci. Oppure possiamo fissarci addirittura un piccolo barbecue o un tavolo richiudibile. Una soluzione smart a costo 0 per guadagnare spazio.

Le 3 piante da mettere nel giardino all’ombra

Un altro problema dei terrazzi cittadini è che spesso si trovano completamente in ombra. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare alle piante per abbellirlo. Basta scegliere le specie giuste che crescono anche con pochissimo sole.

Ce ne sono moltissime, ma ci sentiamo di consigliarne 3. La prima è l’azalea japonica, famosa per i suoi fiori variopinti. La seconda è la classica begonia, con i suoi splendidi fiori e il poco amore per la luce diretta. La terza è l’heuchera, pianta perenne di piccole dimensioni che fiorisce proprio a fine primavera.

Arredare un terrazzo piccolo e all’ombra in città? I colori e gli accessori che non possono mancare

Ci sono altri due aspetti da considerare se vogliamo trasformare un piccolo terrazzo in un’opera d’arte. Il primo sono i colori che scegliamo per arredarlo. Non temiamo di osare. Scegliamo puff colorati, cuscini con stampe e disegni geometrici. Daranno un tocco di vita e di allegria.

Attenzione anche agli accessori. Risparmiamo e ricicliamo quello che abbiamo in casa. Vecchi candelabri, cornici, specchi, lanterne, teiere. Spazio alla fantasia e alla creatività per rendere lo spazio più personale possibile.