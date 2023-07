Al termine di una settimana molto positiva che ha visto cinque sedute su cinque chiudere al rialzo, non tutti i titoli azionari hanno beneficiato di questo stato di grazia dei mercati azionari. Ecco, quindi, le 4 azioni del Ftse Mib che hanno chiuso la settimana al ribasso: Leonardo, Diasorin, HERA e Telecom Italia. Tra queste ci sono delle vecchie conoscenze come Diasorin che da inizio anno è il peggiore titolo azionario tra le Blue Chip e titoli importanti come Leonardo e Telecom Italia. Tra le 4 azioni del Ftse Mib che hanno chiuso la settimana al ribasso, quindi, ci occuperemo solo di questi due titoli azionari. Prima di passare all’analisi grafica una curiosità. Settimana scorsa Leonardo e Telecom Italia erano stati tra i 7 titoli azionari ad avere chiuso al rialzo.

Situazione difficile per Telecom Italia indeciso sulla strada da intraprendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 0,2578 €, in rialzo dello 0,08% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 0,08%.

Le quotazioni continuano a muoversi in modo laterale senza riuscire a prendere una direzione precisa. D’altra parte, come si può veder dal grafico, da ormai oltre 2 mesi le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un canale delimitato dai livelli 0,2447 € e 0.2767 €.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Continua la fase di indecisione sul titolo Leonardo: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 23 giugno in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente a 10,675 €.

Praticamente da inizio 2023 le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un trading range individuato dai livelli 10,042 € e 11,977 €. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In figura la linea continua mostra lo scenario rialzista più probabile, mentre quella tratteggiata lo scenario ribassista più probabile.

