Maggio è da sempre il mese delle gite fuori porta. Oppure delle prenotazioni per chi ama le vacanze intelligenti e vuole decidere con largo anticipo dove trascorrere le ferie. Proprio per questo motivo, in questi giorni escono molte classifiche sulle migliori mete turistiche del Mondo. Una delle più prestigiose è quella redatta da European Best Destinations, organizzazione di livello europeo che ha appena annunciato le migliori spiagge europee dell’anno. E ci sono ottime notizie per l’Italia. Perché queste 7 spiagge italiane sono appena state elette tra le più belle del Vecchio Continente. Scopriamo quali sono e perché sono perfette da visitare anche a maggio.

La classifica di European Best Destinations

Da alcuni anni European Best Destinations si è affermato come uno dei punti di riferimento per il turismo in Europa. E le sue classifiche sono tra le più prestigiose in assoluto. Già in passato ne avevamo parlato quando abbiamo scoperto le migliori città europee dell’anno per il turismo. Oggi ci concentreremo sulla classifica delle 22 spiagge al top del 2022. E tra queste 22 ce ne sono ben 7 italiane. Numeri che fanno del nostro Paese il più rappresentato davanti alla Spagna con 5 e alla Grecia con 4.

Entrando nel dettaglio scopriamo che al numero 1 della classifica c’à la spiaggia di Porto Santo. La troviamo a Madeira, in Portogallo. Sul secondo gradino del podio c’è la Bolonia Beach di Tenerife. Medaglia di bronzo ancora per Madeira con il litorale di Seixal. Per trovare la prima spiaggia italiana dobbiamo scendere in quarta posizione con Cala Goloritzé, celebre località in provincia di Nuoro.

L’altra italiana nella top ten è la Baia delle Zagare di Vieste, nel cuore della Puglia orientale.

Queste 7 spiagge italiane sono appena state elette da una recente classifica tra le più belle d’Europa del 2022, hanno poco da invidiare ai Caraibi e sono perfette da visitare anche a maggio

Due le località della meravigliosa Isola d’Elba che entrano in classifica. In 14esima posizione troviamo Cavoli. Due posti più sotto la Spiaggia della Sorgente del capoluogo Portoferraio.

A completare il lotto delle magnifiche 7 troviamo la Cala dei Gabbiani, anch’essa a Baunei (17esima) e la Cala Cipolla di Chia. 22Esima e ultima in classifica la meravigliosa Spiaggia di Cauco a Maiori, in piena Costiera Amalfitana.

Alcune di queste località sono famosissime. Altre sono meno conosciute ma meritano assolutamente una visita. Meglio ancora se nel mese di maggio. Le temperature tipiche del Sud e delle isole italiane permettono di visitarle con largo anticipo rispetto all’inizio della stagione turistica. Ovvero prima dell’invasione dei turisti.

