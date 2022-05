Per perdere peso o restare in forma oltre alla dieta ci sarebbe un trucco a costo zero per dimagrire senza andare a correre o in palestra e contemporaneamente allontanare i problemi al cuore

“Non ho tempo”. È più o meno questa l’espressione che molti utilizzano per motivare le loro rinunce a pratiche che sarebbero salutari. Senza voler indagare se questa constatazione corrisponda o meno al vero, è possibile trovare soluzioni a cose per le quali non si riesce a trovare mezz’ora? Se si parla di attività fisica, la risposta è sì.

Non è un mistero che faccia bene al cuore, dia una serie di benefici e rappresenti un ottimo aiuto per chi voglia dimagrire. Per ottener gli obiettivi resta prioritario seguire una dieta sana, equilibrata e magari tarata da uno specialista sulle proprie esigenze, ma allenarsi può fare la differenza.

Ci sono soluzioni a portata di mano per aiutare a restare in forma

Sì, perché per perdere peso o restare in forma, oltre alla dieta, bruciare più calorie con l’attività fisica consente di facilitare il raggiungimento di quel deficit calorico che è la base per vedere scendere la misura del girovita.

Ma se non si ha tempo per andare in palestra o andare a correre cosa si può fare? È possibile, attraverso piccoli escamotage, raggiungere quei 30 minuti di attività fisica che sono raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Lo ricorda sulle sue pagine la Fondazione Veronesi. E c’è una soluzione molto concreta. Quando, ad esempio, si torna a casa o si deve accedere ai piani superiori nei luoghi di lavoro, si potrebbe non prendere mai l’ascensore. In una giornata si potrebbe arrivare ad accumulare quei 30 minuti di movimento che servono.

Fare le scale, rinunciando all’ascensore, è una delle soluzioni per riattivare persone poco attive sul fronte attività fisica. Ma ci sono diverse cose da aggiungere a questa constatazione.

Fare le scale assicura benefici come aumentare la resistenza cardiovascolare, la crescita del tono muscolare della parte inferiore del corpo e facilita il mantenimento del peso corporeo. Aspetto, quest’ultimo, che può diventare anche dimagrimento se, come detto, si segue una dieta per dimagrire. Anche perché non bisogna dimenticare che un’attività fisica non troppo prolungata e da sola non può certo miracoli.

Ovviamente il presupposto essenziale è che per fare le scale non ci siano controindicazioni, ad esempio per chi ha dei problemi fisici particolari. Si deve sempre chiedere l’autorizzazione al proprio medico. Sarà lui, eventualmente, a indicare le linee guida dell’attività fisica o a prescrivere degli esami di controllo qualora venga a sapere che una persona ha voglia di rimettersi in movimento.

L’invito è quello di iniziare con la giusta cautela, respirare correttamente e fare sempre attenzione ai gradini. In particolare il piede va poggiato interamente su ogni scalino, evitando di metterci solo la punta. La schiena, inoltre, deve sempre essere nella postura corretta. L’ultimo invito è a usare calzature idonee.

