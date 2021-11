Lo spuntino è sempre un momento delicato della giornata. Che si tratti di quello della mattina o di metà pomeriggio, non sappiamo mai come muoverci, specie se stiamo seguendo una dieta. In realtà, è molto semplice gestire il break e rimanere in forma. Basterà rivolgerci alla frutta. Questo tipo di alimento, infatti, ci permette di fare il pieno di fibre, vitamine e sali minerali, senza creare nessuno squilibrio al nostro apporto calorico.

Con il pompelmo facciamo il pieno di vitamina C senza andare oltre le 75 kcal, mentre la banana è saziante e gustosa

Basterà, infatti, portarci al lavoro, in ufficio o all’università una di queste soluzioni e non avremo più problemi durante quel lungo spazio che intercorre tra un pasto e l’altro. Con alcuni tipi di frutta fresca e certe quantità, si riesce a rimanere sotto le 100 kcal pur assumendo tutti gli zuccheri necessari per affrontare una giornata impegnativa. Evitiamo di bere i succhi di frutta, che sono spesso pieni di dolcificanti in eccesso.

Ecco allora 5 idee di spuntini alla frutta di stagione veloci e sani che ci saziano senza farci ingrassare.

2 kiwi: 2 kiwi insieme, che coprono 165 gr, non arrivano alle 100 kcal dato che una porzione di questo frutto non supera le 48. Ricchissimi di fibre, ma anche di potassio e fosforo, sono uno spuntino perfetto in ogni momento della giornata. La presenza di vitamina E, inoltre, fa sì che svolgano un’azione antiossidante e protettiva per il nostro sistema immunitario.

1 pera: 180 gr di pera non superano le 59 kcal. Dalla pera Abate, ovvero la regina delle pere, alla succosa Williams fino alla Conference dalla consistenza più rustica, questo frutto gustoso e dolce può risolvere la nostra pausa. Sono perfette anche cotte al forno per i più golosi.

Un grappolo piccolo di uva. Per i più maniacali, 160 gr sono il limite per non superare le 100 kcal. Si consiglia l’uva bianca perché meno calorica della nera e più povera di zuccheri. In ogni caso, entrambe sono piene di acqua e ci saziano di più rispetto ad altri frutti. Inoltre un grappolino di uva è l’ideale in questo periodo autunnale.

1 banana media: è un frutto che va di moda e si consuma tutto l’anno, ma specialmente in inverno quando fa più freddo. In estate, infatti, tendono ad annerirsi e maturarsi più velocemente, e magari preferiamo altri frutti di stagione come pesche o fragole. Mangiando questo frutto super buono, non superiamo le 76 kcal.

1 pompelmo. Concludiamo con questo particolare agrume. Dal sapore simile all’arancia, ma con un retrogusto più amaro, e dal colore più rosso, 250 gr di pompelmo hanno solo 75 kcal. Possiamo mangiarlo a fette oppure fare una spremuta, che può farci fare il carico di vitamina C (circa 40 mg ogni 100 gr).