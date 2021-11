In cucina possiamo realizzare dei piatti davvero formidabili. Infatti, ai fornelli la nostra creatività può esplodere come non mai. Qui abbiamo la possibilità di mettere in atto tutto ciò che sappiamo sul cibo e di provare ricette nuove e mai cucinate prima. Il nostro estro verrà subito fuori e noi saremo sicuramente soddisfatti e felici. Per fare tutto ciò, però, ci servono delle idee. E oggi vogliamo darne una a chi in questo momento ne è un po’ a corto, per una crema davvero buonissima.

Questa ricetta è deliziosa per il nostro palato e al tempo stesso è amica di colon e polmoni

Oggi vogliamo presentare la crema di datteri e latte di riso. Infatti, questa ricetta è deliziosa per il nostro palato e al tempo stesso è amica di colon e polmoni. Per prepararla ci serviranno.

100 gr di datteri denocciolati che, come abbiamo spiegato in questo nostro precedente articolo, potrebbero risultare grandi amici di polmoni e colon;

5 cucchiai di cacao amaro;

100 ml di latte di riso.

Concentriamoci per un attimo anche su quest’ultimo ingrediente. Infatti, come avevamo specificato in questo nostro precedente articolo, potrebbe rivelarsi utile in caso di colon irritabile. Dunque, combinandolo con i datteri potremmo dar vita a qualcosa di davvero interessante. Vediamo quindi come realizzare una gustosa crema che potrà deliziarci al mattino.

Crema di datteri e latte di riso, ecco i passaggi necessari per dar vita a questa delizia

Per prima cosa, riempiamo una pentola di acqua calda. Ora, versiamo al suo interno i nostri datteri e, con un po’ di pazienza, lasciamoli in ammollo per tutta la notte. Trascorso il tempo necessario, asciughiamoli e mettiamoli nel nostro frullatore. Il passaggio successivo sarà molto semplice. Infatti, dovremo semplicemente versare i nostri 100 ml di latte di riso nel frullatore e far amalgamare i due ingredienti. Quando vedremo che ormai datteri e latte di riso sono una cosa sola, spegniamo il frullatore e inseriamo tutto in una ciotola. Mescoliamo per bene e, se volessimo dare un tocco di gusto in più, spargiamo un paio di cucchiai di cacao amaro. Prendiamo ora il nostro composto e conserviamolo in frigo fino a che la crema non sarà abbastanza densa da essere spalmata.

Attenzione, però. È vero che questi ingredienti sono deliziosi ed è anche vero che potrebbero far bene al nostro corpo. Ma non possiamo deciderlo da soli. Se vogliamo davvero mettere in atto questa ricetta, chiamiamo prima il nostro medico di fiducia e chiediamo qualche delucidazione sulle proprietà di questa crema riguardo la nostra salute. Lui saprà sicuramente dirci se sia il caso di provarla o meno.

