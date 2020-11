Tra gli agrumi è vero o no che il succo di pompelmo aiuta davvero a dimagrire? La domanda è d’obbligo in quanto spesso al pompelmo, in tema di perdere peso, sono attribuite delle proprietà quasi miracolose. Al punto che per liberarsi dei chili di troppo andrebbe bevuto succo di pompelmo tutto il giorno. Dalla prima colazione alla cena, passando per la merenda.

È vero o no che il succo di pompelmo aiuta davvero a dimagrire?

Al riguardo, tuttavia, c’è da dire che il succo di pompelmo può essere davvero un buon alleato della dieta, ma solo se associato ad un regime alimentare sano ed equilibrato. Altrimenti il pompelmo, di per sé, può fare ben poco per la propria linea.

In altre parole bere succo di pompelmo, con moderazione, può aiutare a perdere peso. Ma si può dimagrire sempre mangiando il giusto. E facendo attività fisica, bevendo il succo d’arancia o il succo di kiwi.

Dalle vitamine all’assorbimento dei grassi

Chiarito che il succo di pompelmo può aiutare ma non può risolvere i problemi di peso, è importante ora sapere perché viene consigliato nella dieta per le sue importanti proprietà.

Una di queste è rappresentata dal fatto che il pompelmo è ricco di vitamine. Del resto gli agrumi, in generale, sono ricchi di sali minerali. Primi tra tutti, potassio e magnesio. Quindi anche il pompelmo, come tutti gli agrumi, contribuisce in maniera naturale a rallentare l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri.

Questa importante proprietà naturale alimenta le verità, e soprattutto le leggende metropolitane, sui benefici del pompelmo. Certamente non basta un bicchiere di succo di pompelmo a merenda se poi a cena si consuma un pollo intero arrosto. Magari anche con un contorno di patate.

In ogni caso il succo di pompelmo ha poche calorie ed assicura un apporto di vitamine e di antiossidanti, tutti elementi preziosi per l’organismo. Senza trascurare il fatto che il succo di pompelmo ha un buon potere saziante. Ma non solo, esso è anche naturalmente efficace per la regolarità dell’intestino.