In quest’articolo per la rubrica dedicata alla cucina di ProiezionidiBorsa scopriremo una golosa ricetta dolce a base di kiwi.

Infatti, questi frutti di stagione, con il loro inconfondibile sapore amarognolo e fresco, sono tra i preferiti dei pasticceri. Il loro verde vivo, tempestato di puntini neri, si amalgama a spumose creme gialle, frolla e pan di Spagna che al solo pensiero ci viene l’acquolina in bocca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Noi, però, li utilizzeremo per farcire di freschezza un delizioso rotolo di pasta biscotto, strabordante di una crema pannosa e avvolgente.

Quindi, ecco cosa cucinare con i kiwi, questa torta bella e buona come in pasticceria ma facilissima da fare. È perfetta per dare un tocco di dolcezza a tutti i giorni, come dolce della domenica, per coccolare la famiglia e per fare un figurone con gli ospiti.

Partiamo subito presentando tutti gli ingredienti necessari.

Per la pasta biscotto

5 uova;

100 grammi di farina;

140 grammi di zucchero;

un cucchiaino di miele;

una bustina di vaniglina per dolci.

Per la crema

300 ml di panna per dolci da montare;

250 grammi di formaggio spalmabile;

75 grammi di zucchero a velo;

7 kiwi non troppo maturi.

Ecco cosa cucinare con i kiwi, questa torta bella e buona come in pasticceria ma facilissima da fare

Passiamo al procedimento e iniziamo dalla pasta biscotto.

Le prime due cose da fare sono:

dividere i 140 grammi di zucchero in due parti, una da 90 grammi e una da 50 grammi;

dividere i tuorli dagli albumi.

Ora, con l’aiuto di una frusta, sbattiamo i tuorli con i 90 grammi di zucchero e il miele per almeno 10 minuti.

Poi, montiamo a neve gli albumi con i 50 grammi di zucchero.

Uniamo delicatamente i due composti, aiutandoci con una spatola in silicone, versiamo la farina e la vaniglina setacciate e mescoliamo.

Dopo, versiamo il composto su di una leccarda da forno rivestita da carta e livelliamo sempre con la spatola.

Inforniamo a 200 gradi per 6 minuti in modalità ventilata avendo cura di non aprire mai lo sportello.

Trascorso questo periodo di tempo, solleviamo la pasta biscotto appena sfornata con tutta la carta forno e l’appoggiamo sul piano di lavoro.

Spolveriamo la superfice con dello zucchero, copriamola con la pellicola e lasciamo raffreddare per un’oretta.

Così la nostra pasta biscotto resterà morbida ma non si spezzerà nel momento in cui l’arrotoleremo.

La crema

Per farla basta semplicemente montare la panna, aggiungerci il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo e continuare ad amalgamare per un minuto.

I kiwi

Dopo la crema arriva il momento della frutta. Sbucciamo tutti i kiwi e li tagliamo a piccoli pezzettini senza eliminare la parte bianca centrale. Ricordiamoci di tagliarne uno a fettine sottili per guarnire.

Assemblaggio

Ora, spalmiamo la crema sulla pasta biscotto, lasciandone un po’ da parte, aggiungiamo i kiwi a pezzetti e arrotoliamo.

Completiamo spalmando altra crema all’esterno e disponendo sulla sommità qualche fettina di kiwi.

Infine, facciamo riposare il nostro soffice rotolo in frigo per almeno un’ora.

Approfondimento

Scopriamo la ricetta di questi sofficissimi pancake senza burro, latte e uova per una colazione zuccherosa da leccarsi i baffi