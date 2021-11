Tutti conoscono perfettamente le patate e le loro mille possibilità di cottura o preparazione. Al supermercato esistono molte varietà di patate. Oltre a quelle classiche bianche, gialle o rosse, possiamo spesso trovare anche quelle di colore viola.

Un colore talmente particolare da trovare a tavola che lascia sempre tutti i nostri commensali stupefatti. Mica solo frittura, purè o sformato con le patate viola possiamo preparare queste 2 ricette che fanno esplodere le papille gustative. Infatti le renderemo protagoniste di preparazioni semplici ma allo stesso tempo meno “classiche”. Vedremo, tra qualche riga, come preparare un coloratissimo aperitivo e un risotto con le nostre patate viola.

Prima qualche curiosità storica

Questa tipologia di patate, che in realtà sono 4 (patate vitelotte, violetta, blu e turchesa), hanno origini peruviane e di tutto il Sud America. Portate in Europa in tempi antichi dai colonizzatori, ebbero molto meno successo delle loro “sorelle” bianche e gialle. Questo dovuto alle piccole dimensioni della patata viola che ne inficiava la resa in cucina.

Questa potrebbe essere un’idea per una cena a tema, dove tutte le portate saranno di colore viola così da incuriosire gli ospiti e sorprendere i bambini.

Polpette viola

Ingredienti per 6 polpette: 200 gr di patate viola, 1 cucchiaio di pane grattugiato, 30 gr di Parmigiano a pezzettini, 1 tuorlo d’uovo, sale e pepe q.b.

Lavare ed asciugare bene le patate, praticare dei piccoli forellini in tutta la buccia con un coltellino e metterle in microonde. Massima potenza per circa 10 minuti. Terminata la cottura, sbucciarle e schiacciarle con una forchetta. Una volta fredde aggiungere il pane e il tuorlo dell’uovo amalgamando il tutto insieme al sale ed al pepe. Con le mani formare delle piccole sfere e, in un foro praticato con le dita, inserire dei pezzetti di formaggio, poi richiudere la polpetta. Forno preriscaldato a 180 gradi, le sfere su una teglia con carta forno e unte da poco olio in superficie. Dopo circa 20 minuti le nostre polpette saranno pronte da mangiare.

Risotto alle patate viola

Ingredienti per 4 persone: 300 gr di patate viola, 1 cipolla, 300 gr di riso, vino rosso, brodo vegetale, sale e Parmigiano q.b.

Facciamo a cubetti le patate dopo averle lavate. In una pentola soffriggere la cipolla e unire, dopo un paio di minuti, 2 mestoli di brodo e inserire i cubetti di patata. Come quest’ultime cominciano a rosolare unire il vino e ancora brodo e far cuocere. Serviranno una ventina di minuti a coperchio chiuso, aggiungendo brodo se necessario. Passato il tempo di cottura togliere il coperchio e far asciugare, facendo attenzione che i tuberi non si attacchino al fondo. È il momento di aggiungere il riso e farlo tostare insieme alle patate per un minuto. Proseguiamo con la cottura aggiungendo brodo finché il risotto non è perfetto. Togliere dal fuoco la pentola e mantechiamo con il formaggio prima di servire.