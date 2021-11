Mano a mano che si va avanti con l’età, bisogna stare attenti a molti fattori. Primo fra tutti l’alimentazione. Spesso e volentieri, il nostro organismo, specie quando gli anni passano, comincia a modificarsi e ad avere esigenze diverse. È, quindi, importante saper gestire bene il proprio stile di vita per allontanare i problemi legati alla vecchiaia.

Tra le regole base dell’alimentazione over 65/70, c’è sicuramente un abbondante consumo di frutta e verdura, cereali integrali, moltissima acqua e pochi grassi, specie animali. Esistono comunque tanti falsi miti, che riguardano la dieta quando si supera la mezza età.

Vediamo 5 false credenze sugli over 70 che dovremmo assolutamente sapere per non commettere errori.

Non è affatto vero che gli anziani non possono bere caffè, anzi questo aiuta nella prestazione psicofisica e contrasta i cali di pressione

Prima di tutto, bisogna dire che non è vero che l’aumento di peso sia inevitabile al progredire dell’età. Bisogna cercare il più possibile di mangiare di meno senza esagerare e fare movimento. Basterà cominciare con un risveglio muscolare la mattina, e poi una bella passeggiata prima di pranzo o prima di cena. Evitando chiaramente sia gli orari più caldi in estate che quelli freddi in inverno. Ma anche delle semplici azioni, come la classica spesa o le commissioni, aiutano l’organismo a non impigrirsi e facilitano il consumo calorico.

Non è vero che gli anziani hanno meno bisogno di bere degli adulti. Anzi tutt’altro. Proprio in questa fascia d’età, il rischio di disidratarsi è molto elevato. Lo stimolo della sete si sente di meno, e in aggiunta al rallentamento dei movimenti gli anziani tendono a bere poco.

Un’altra falsa credenza è quella per cui gli anziani non digeriscono il latte. La lattasi, ovvero l’enzima che serve a digerire il lattosio, può diminuire la sua efficacia e il suo ruolo con il crescere dell’età. Ma possiamo “allenare” la capacità digestiva proprio col consumo di latte o yogurt. Oggi molti prodotti, anche al supermercato, sono a basso contenuto di lattosio o quasi nullo. Inoltre non dimentichiamo che yogurt e formaggi sono un’ottima fonte di calcio.

Non è affatto vero che gli anziani non possono bere caffè. Infatti, sebbene con l’avanzare dell’età la sensibilità alla caffeina aumenta, si può bere caffè nei limiti. Anzi le 2-3 tazzine al giorno possono essere utili per aumentare la performance psicofisica. E aiutano a contrastare il calo di pressione del dopo pasto, che spesso attacca gli anziani.

Non si deve limitare l’assunzione di fibra negli over 70 per paura di problemi intestinali. Anzi, bisogna aderire ad un’adeguata assunzione di fibra. Molti alimenti, come frutta, legumi, cereali integrali, verdura, ne sono naturalmente ricchi. Questo aiuta a combattere la stitichezza, facilita tutte le funzioni dell’intestino e aumenta la sazietà.