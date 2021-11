Sarà sicuramente capitato a tutti di rientrare dal lavoro e di avere l’incombenza di allestire la cena per tutta la famiglia.

A conclusione di una giornata già abbastanza impegnativa, poi, ecco diventare realtà l’incubo peggiore. Aprendo il frigorifero, ci troviamo di fronte a un desolante panorama, costellato di croste di formaggio e avanzi di ogni genere.

Da oggi, però, non dovremo più temere un tale scenario, perché scopriremo insieme come preparare una cena a costo zero e svuota frigo in poche semplici mosse.

Timballo di verdure e yogurt

Questa ricetta, oltre ad essere veloce, è davvero furbissima, perché ci permette di smaltire tutti gli avanzi di verdure prossimi ad ammuffire.

Il tocco di classe? Lo yogurt, che conferisce più delicatezza al gusto e regala maggiore morbidezza all’impasto.

Occorrente

200 g di farina;

2 uova;

170 g di yogurt bianco;

½ bicchiere di latte;

2 cucchiaini di lievito in polvere;

1 cipolla;

1 zucchina;

2-3 carote;

olio e sale q.b.

Procedimento

In una ciotola amalgamiamo farina, uova, yogurt, lievito, latte e un pizzico di sale per creare un impasto denso e cremoso.

Grattugiamo ora gli avanzi di verdure che abbiamo in frigo (quelle citate negli ingredienti sono indicative).

Foderiamo una tortiera e copriamola con metà dell’impasto, versandoci poi le verdure.

Livelliamo con una spatola facendo attenzione a non premere troppo altrimenti le verdure verranno inglobate dall’impasto anziché formare uno strato intermedio.

A questo punto, versiamo l’altra metà dell’impasto e livelliamo nuovamente.

Prima di infornare a 180° per 35 minuti, spennelliamo la superficie con un uovo e, se li abbiamo, decoriamo con semi di sesamo.

La ricetta che segue è ancora più semplice, perché non serve impastare.

Basta ricorrere al povero rotolo di pasta sfoglia che avevamo dimenticato di aver comprato.

Rustico saporito

Si tratta della classica pietanza dietro cui sembra che si celino ore e ore di accurata preparazione e ingredienti di qualità.

In realtà, sono sufficienti 20 minuti e i più disparati avanzi del frigo per portare in tavola questo rustico decisamente goloso e accattivante.

Occorrente

1 rotolo di pasta sfoglia;

avanzi di verdure (peperoni, melanzane, zucchine…);

formaggi e salumi di vario tipo q.b.

Procedimento

Stendiamo la pasta sfoglia su uno stampo per crostata, ricoprendola successivamente con pezzi di formaggio, verdure a tocchetti e, eventualmente, anche fette di salumi.

Infornare, previo riscaldamento, a 180° per 20 minuti.

A cottura terminata si può scegliere se gustarla bella calda o lasciarla raffreddare per qualche momento.

