La vita moderna è frenetica e stressante. I ritmi sembrano accelerare sempre di più, sia sul lavoro che nella vita privata. E questo influenza la nostra quotidianità in moltissimi modi, generalmente non in positivo. Siamo putti più stressati, sempre di fretta, e con poco tempo da dedicare ad amici, parenti e a noi stessi.

Ma molti stanno cercando alternative allo stile di vita che la modernità vuole imporci. Sia giovani che meno giovani, vogliono dire basta allo stress e alla fretta costante.

Negli ultimi anni, è nato un movimento informale che propone un’alternativa. I consigli sono pochi e semplici, ma possono avere un vero impatto sulla nostra vita quotidiana, e sui nostri livelli di stress.

Il nuovo movimento che sta spopolando e ci aiuta a ridurre le spese e lo stress quotidiano

Ma di che cosa si tratta? Parliamo di un movimento informale chiamato ‘semplicità volontaria’. Più che un movimento, possiamo definirlo meglio come una serie di scelte di vita, che vanno dalle più piccole alle più grandi. Chi adotta la semplicità volontaria è stanco dello stress e dei ritmi insostenibili della vita moderna, e cerca delle alternative.

La semplicità volontaria consiste nel rifiutarsi di partecipare a ritmi quotidiani insostenibili. Possiamo rallentare, fare meno acquisti, nutrirci di cibo più sano e naturale, e liberare la nostra casa dai mille oggetti inutili che prendono polvere e non aggiungono valore alla nostra vita. La semplicità volontaria è il nuovo movimento che sta spopolando e ci aiuta a ridurre le spese e lo stress quotidiano. Vediamo alcuni consigli per mettere in pratica questo stile di vita.

Decluttering degli oggetti e degli impegni

La semplicità volontaria ci incoraggia a eliminare dalla nostra vita ciò che non è necessario ma è solo ingombro sia fisico che mentale. Un buon primo passo è quello del decluttering, ovvero eliminare dalle nostre case tutti gli oggetti inutili. Il risultato sarà meno tempo perso nelle pulizie e una casa più ordinata. Ma lo stesso vale per il nostro tempo. Quante distrazioni abbiamo ogni giorno? Eliminando il tempo perso, ad esempio sui social media, possiamo guadagnarne in salute e tempo libero. Abbiamo già visto, ad esempio, la tecnica più semplice e senza rinunce per passare meno tempo al telefono.

Acquistare di seconda mano e autoprodurre

La semplicità volontaria ci aiuta anche a risparmiare soldi. Ci incoraggia infatti a non inseguire sempre le nuove mode, con grande perdita di denaro e stress quotidiano. Investiamo invece in oggetti e vestiti di seconda mano, e autoproduciamo il nostro cibo il più possibile.

Avremo più pace mentale, e anche più soldi nel portafoglio.