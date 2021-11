Attenzione a questi comuni errori che rischiamo di fare a colazione che compromettono la giornata e la linea

La colazione è il pasto più difficile da gestire. Rispetto al pranzo e alla cena, che tutti accettano ben volentieri e cercano di non perdersi mai, la colazione viene spesso ingiustamente abbandonata, fatta velocemente oppure con gli alimenti sbagliati. Croce e delizia dei palati, le petit déjeneur della mattina appena svegli è il pasto più importante della giornata e non va per niente sottovalutato. Attenzione, infatti, a questi comuni errori che rischiamo di fare a colazione che compromettono la giornata e la linea.

Evitiamo i succhi e i prodotti confezionati perché sono ricchi di conservanti e zuccheri aggiunti, prediligiamo soluzioni fatte in casa

Il primo errore è quello di digiunare e fare colazione solo con un caffè. Non integrando tutti i valori nutrizionali necessari per affrontare la giornata, rischiamo di creare un gap di energia, che non si riesce a riempire. Questo può creare poi un senso di fame molto forte durante l’orario da spuntino, oppure a pranzo. Sedersi a pranzo con tanta fame ci porta automaticamente a consumare di più, e soprattutto a consumare cose più golose e sfiziose. Mentalmente pensiamo di averne diritto per il fatto di non aver immesso cibo nell’arco della mattinata. Chi fa la prima colazione ha, inoltre, un profilo metabolico migliore, diminuisce il rischio cardiovascolare. Per quanto riguarda adolescenti e bambini, gli zuccheri ingeriti influenzano in modo deciso la prestazione psicologica e attitudinale, e il rendimento a scuola.

Allo stesso tempo evitiamo di abbuffarci. Pensare di mangiare di tutto a colazione, con la scusa che in questo modo mangeremo meno a pranzo o durante un altro pasto, è sbagliato. La fame all’orario di pranzo ci prenderà sicuramente, e non sarà di certo la combo di yogurt con cornetto e altri cibi a non farcela venire. Cerchiamo, quindi, di mantenere un normale apporto calorico a colazione.

Un altro errore ricorrente è quello di escludere le proteine. Cerchiamo di fare una colazione variegata, che ci possa assicurare la stessa quantità di vitamine (specie la C e la B), zuccheri, sali minerali (come calcio, ferro e iodio) e proteine. Evitiamo di fossilizzarci su delle scelte monotone e cerchiamo di rendere alternativa la nostra colazione. Dei buoni esempi per assumere proteine possono essere dei pancake fatti con le uova, delle crepes senza burro o dello yogurt greco magro da abbinare come vogliamo.

Evitiamo di esagerare con i succhi. Questi, specie se acquistati, sono pieni di coloranti, conservanti e dolcificanti, che possono apportare un quantitativo di zuccheri esagerato. Leggiamo, quindi, bene le etichette e non facciamoci ingannare. I succhi vengono consumati in modo particolare dai bambini, perché magari sono un modo più semplice per far consumare la frutta. Cerchiamo di non abituarli a questa condizione. Se fanno fatica a mangiare la frutta a pezzetti, sia a colazione che per merenda, optiamo per una premuta di arancia oppure un frullato fatto in casa con vari frutti. Lo stesso vale per noi adulti.

Infine, evitiamo i prodotti confezionati. Sono sicuramente più veloci, ma ricchi di zuccheri aggiunti. Se siamo amanti del pane e marmellata, evitiamo di usare del pane in cassetta confezionato ma tostiamo quello che abbiamo in casa. Evitiamo cornetti e merendine in bustina, e magari prepariamoci un dolce in casa con le giuste materie prime e utilizziamolo per la colazione.