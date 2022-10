È arrivato il tanto amato periodo delle castagne. In cucina ci piace fantasticare e creare sempre nuove pietanze variando tra tante ricette. Cucinare le castagne è molto semplice e richiede poco tempo, ma non solo per questo le mangiamo. Sono così buone che possiamo fare intere scorpacciate quando arriva la stagione delle castagne insieme al nostro amato autunno. Le ricette della nonna sono facili da fare, ma esistono diversi modi comuni per cucinare questa frutto anche aggiungendo ingredienti per cuocerle in modo uniforme.

Tra l’altro, si tratta di un piatto autunnale che in tanti amano ed è molto popolare in Italia. Infatti, è proprio questo il periodo in cui mangiamo le castagne fresche e ed è proprio l’autunno la stagione in cui si raccolgono. Si possono fare lesse o bollite, al forno, cucinate in padella e non solo. Le castagne fanno bene e non hanno molte calorie e poi sono così gustose, preferite da molti italiani. Vediamo i valori nutrizionali e scopriamo subito i modi comuni per fare le castagne con i metodi e i segreti della nonna.

Valori nutrizionali

Precisamente, circa 100 grammi di castagne equivalgono a 165 calorie, di cui carboidrati, proteine e lipidi. I primi per una percentuale dell’84%. Inoltre, la stessa quantità di castagne apporta 55 g circa di acqua e quasi 3 g di proteine. In più, i valori nutrizionali delle castagne sullo stesso numero esaminato comprendono anche 395 g di potassio e 30 mg di calcio.

4 modi per fare le castagne più alcuni consigli della nonna

Il consiglio principale della nonna è quello di lavarle e di metterle a mollo per almeno mezz’ora, prima di procedere con il taglio a forma di croce. Infatti, è proprio questo il segreto per cucinare le castagne in modo tale che quando sono cotte si aprano senza fatica. Comunemente, ci sono 4 modi per fare le castagne e sono:

in padella; al forno; bollite o lesse; in friggitrice ad aria.

Nel primo caso bisogna cuocerle a fuoco lento per 30 minuti, girandole di volta in volta. Le castagne al forno vanno infornate a 220 gradi con forno preriscaldato per circa 20 minuti. È fondamentale ricordarsi di girare le castagne e di controllare che siano pronte anche prima dei 20 minuti, o dopo (dipende dal tipo di forno). Invece, le castagne bollite vengono cotte nell’acqua che bolle per 40 minuti per quelle medie e un’ora per quelle più grandi. In friggitrice ad aria è semplicissimo, vale quasi la stessa temperatura del forno. Si preriscalda l’elettrodomestico per poi inserire le castagne a 200 gradi per circa 17 minuti riempiendo un cesto medio, 3 minuti in più quando è pieno di castagne.

