Quando si inizia un percorso da una nutrizionista, si pensa che la dieta sia una restrizione e una sofferenza. Pensare questo è assolutamente sbagliato, in quanto bisogna sempre bilanciare il mangiar sano insieme alle proprie voglie. Infatti se non si fa questo, si rischia di cadere in tentazioni e ritornare al punto di partenza. È proprio questa la chiave per approcciarsi al saper mangiare bene.

Oggi vedremo alcune ricette deliziose ma allo stesso tempo leggere, da poter consumare in famiglia o insieme ad amici. La prima che andremo a preparare è la pasta con pomodori secchi, anacardi e tofu.

Ingredienti

b. di fusilli;

1 panetto di tofu;

mezza cipolla;

40 g di anacardi;

6 pomodori secchi sott’olio;

olio EVO, sale e pepe.

Alcune idee per una cena o pranzo light con poche calorie

Per prima cosa ci servirà una padella antiaderente. Metteremo un po’ di olio, circa 1 cucchiaino e mezzo e tagliamo la cipolla a fettine. Non appena si rosola un po’ aggiungiamo i pomodori secchi a striscioline. Nel frattempo che si forma il sugo, andiamo a bollire un po’ di acqua e la saliamo. Non appena la pasta sarà cotta, la versiamo nella padella contenente i pomodori secchi. Qui andremo ad aggiungere gli anacardi e il tofu. Aggiungiamo pepe e aggiustiamo di sale, mescoliamo il tutto. Possiamo, eventualmente, profumare con qualche foglia di basilico.

Da provare assolutamente è una crema tipica spagnola, che ha poche calorie e può essere consumata anche con un po’ di crostini integrali.

Secondi light per la cena

Si potrebbe optare per delle buonissime polpette di broccoli, una ricetta adatta anche per i vegetariani. Gli ingredienti sono:

200 g di broccoli;

2 foglie di alloro;

2 ricottine light;

100 g di pan grattato;

erba cipollina, olio EVO e sale.

Prima di tutto andiamo a bollire i broccoli e aggiungiamo un po’ di alloro. In una ciotola andiamo ad aggiungere le ricottine e mescoliamo tutto. Successivamente tagliamo l’erba cipollina e l’aggiungiamo alla poltiglia di broccoli e ricotta. Aggiustiamo di sale.

Come fare le polpette vegetariane

A questo punto aggiungiamo il pan grattato e diamo la forma che più preferiamo. Una volta fatte tutte le nostre polpette possiamo passare alla cottura. Prendiamo una teglia ricoperta da carta da forno, mettiamo le polpette distanziate l’una dalle altre e aggiungiamo un filo d’olio. Mettiamo a cucinare in forno a 180° per 5 minuti.

Sarebbero queste alcune idee per una cena o pranzo light, per chi vuole fare la dieta con gusto e tranquillità.

Lettura consigliata