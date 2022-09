I segreti della nonna sulla ricetta della besciamella per lasagne senza burro

La salsa che si trova nella famosa lasagna è la besciamella. La ricetta tradizionale prevede il burro ma alcuni consigli e segreti della nonna possono aiutarci a cucinarla senza questo ingrediente. Questa crema ha dei dosaggi precisi e dei passaggi da fare nel modo giusto. Quindi, dobbiamo stare attenti a non sbagliare. Quando non esce bene è un vero problema, soprattutto se si hanno ospiti a casa. Per fare una bella figura occorre seguire la ricetta della nonna per fare la besciamella e cucinare una buona lasagna, semplice, veloce e fatta in casa.

Anche senza burro e sostituendo questo ingrediente con un altro salutare, il risultato sarà comunque una besciamella per la lasagna cremosa e gustosa. In cucina questo ingrediente è fondamentale. Infatti, cucinare la besciamella non serve solo per la lasagna ma anche per la famosissima pasta al forno all’italiana o per condire i cannelloni. Cosa serve per farla per lasagne senza burro? Scopriamo i segreti della nonna sulla ricetta della besciamella. Vediamo quali sono ma anche come conservare questa prelibatezza.

Ingredienti e preparazione

Il procedimento è di soli quindici minuti, la difficoltà molto facile e le dosi per quattro persone circa. Iniziamo dagli ingredienti, che si possono comprare anche con la spesa online:

100 g di farina 00;

1 litro di latte;

60 ml di olio extravergine di oliva;

1 pizzico di sale;

una noce moscata.

Passiamo alla preparazione. La prima cosa da fare è scaldare il latte, poi aggiungere la noce moscata e il sale. Il passaggio successivo prevede di riscaldare l’olio a fuoco lento e aggiungere la farina mentre si mescola con una frusta. La crema raggiungerà un colore dorato e a quel punto bisognerà aggiungere il latte caldo nella salsa e continuare a girare. Quando inizia a bollire si dovrà mettere il preparato in una ciotola e poi coprirla. A questo punto è pronta per condire le lasagne, i cannelloni e la pasta al forno.

I segreti della nonna sulla ricetta della besciamella per lasagne senza burro

I segreti della nonna per fare la besciamella senza burro sono diversi. Il primo è quello di sostituire l’ingrediente con l’olio EVO. Non è finita qui: diminuendo la quantità della farina si potrà ottenere una versione più liquida, ideale anche per condire altri piatti. Invece, se si vuole preparare una besciamella più densa, bisognerà solamente aggiungere un po’ di formaggio. Salsa vegana per lasagne? Occorre solo sostituire il latte di soia al comune latte.

Come conservare questa prelibatezza

La besciamella per la lasagna senza burro può essere conservata in un contenitore a chiusura ermetica in frigorifero per soli 3 giorni. Per poter cucinare piatti pazzeschi e avere una besciamella per più tempo, possiamo servirci del freezer. Quindi, congelando la crema preparata in un barattolo di vetro nel congelatore, significa poter cucinare piatti con la besciamella per un mese.

