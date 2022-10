Le mansioni in casa non finiscono davvero mai. In ogni zona infatti è sempre necessario intervenire per questa o per quell’altra ragione. Bagni e camere da letto devono essere puliti ed igienizzati con regolarità per evitare accumuli di batteri, calcare e cattivo odore. Allo stesso modo quando facciamo il bucato potremmo ritrovarci con vestiti, asciugamani e lenzuola che emanano cattivi odori. Infine, come se non bastasse, ora che l’autunno arrivato dovremo fare attenzione all’arrivo di insetti che con in freddo assalteranno senza esitazione casa nostra. Eppure, per tutti questi problemi esiste un olio naturale per pulire, igienizzare e allontanare insetti indesiderati.

Bucato pulito e profumato

L’olio naturale di cui stiamo parlando è il profumatissimo tea tree oil, che possiamo impiegare in moltissimi modi in casa. Il primo di questi è quello di utilizzarlo come profumatore naturale e igienizzante per i capi in lavatrice. Specialmente per capi sportivi possiamo aggiungere 5 gocce di tea tree oil al detersivo igienizzando i capi e conferendo loro un gradevole odore di pulito. Tuttavia, prima di ricorrere a questo rimedio, assicuriamoci di seguire le indicazioni di base per evitare che dalla lavatrice escano capi maleodoranti.

Un olio naturale per pulire casa, profumare i vestiti e scacciare gli insetti

Il tea tree oil, poi, è un ottimo detergente per le superfici di casa, tra le quali quelle di bagno e cucina. In un flacone aggiungiamo 200 ml di acqua calda, 3 cucchiai di aceto e 5 gocce di olio essenziale. Questo detergente sarà davvero efficace nella pulizia dei piani cottura e dei lavandini e rubinetti in acciaio, lasciando un gradevole odore di pulito. Inoltre, questa miscela è un buon rimedio per eliminare le macchie di muffa. Infine, è possibile anche utilizzare quest’olio per pulire superfici più delicate come legno e marmo ma in questo caso sostituiamo l’aceto con il bicarbonato.

Il salva maglioni

In ultimo il tea tree oil può essere usato per tenere alla larga dai nostri cassetti gli insetti che ne vanno ghiotti, ovvero le tarme. Basterà mettere qualche goccia di olio essenziale su un panno in microfibra e passarlo all’interno dei cassetti per scoraggiare le tarme a deporre le uova al loro interno. Al termine di questa operazione riponiamo nuovamente i vestiti all’interno dei cassetti certi che gli insetti non ci disturberanno. Per intensificare l’effetto antitarme possiamo aggiungere nei cassetti, oltre la classica naftalina, dei sacchetti con stecche di cannella, alloro e grani di pepe.

Lettura consigliata