Ormai è sdoganata la consapevolezza che le alghe siano un superalimento. Da consumare in capsule, come integratore, ma anche come ingrediente di portate straordinarie. Ormai, la fusione di diverse identità gastronomiche e la spasmodica ricerca di innovazione, che caratterizza le tendenze della cucina di alto livello, hanno reso le alghe un alimento comune. Apprezzato sia per il sentore di mare sia per le sue pregiate qualità nutritive. Ecco dunque 3 ricette vegane a base di alghe per deliziare anche i palati più esigenti. La cucina giapponese e l’ondata di entusiasmo per il sushi, infatti, hanno fatto conoscere al grande pubblico alghe prelibate e dal gusto molto caratteristico, come la wakame. Parallelamente, l’industria estetica e farmaceutica hanno magnificato le virtù dimagranti, antiossidanti e remineralizzanti delle alghe, a partire dalla celeberrima spirulina. Ecco dunque come valorizzare e presentare al meglio questo splendido ingrediente.

3 ricette vegane a base di alghe, wakame e non solo

L’idea è di comporre un menù completo, privo di derivati animali, per assaporare al meglio il sentore marino delle alghe. Vediamo quindi come procedere.

Insalata di alghe e sesamo

Ingredienti per 2 persone:

28 g di alghe wakame;

40 g di scalogno;

1/2 cucchiaino di salsa di soia;

1 cucchiaio di aceto di riso;

1 cucchiaio di sakè dolce;

1 cucchiaio di olio di sesamo;

1 pizzico di pepe;

1 cucchiaino di zenzero fresco;

5 g di semi di sesamo.

Per prima cosa far idratare le alghe in una ciotola coprendole con l’acqua. Lasciare riposare per 10 minuti. Amalgamare quindi in un’insalatiera tutti gli altri ingredienti esclusi i semi di sesamo. Sgocciolare le alghe, poi tritarle con un paio di forbici. Mescolare il tutto. Infine guarnire con i semi di sesamo.

Zuppa con tofu

Ingredienti per 4 persone:

12 g di alghe wakame;

4 cucchiai di salsa di soia;

2 cucchiaini di olio di sesamo;

400 g di tofu;

200 g di spaghetti di soia;

4 cucchiai di pasta di miso;

4 cucchiaini di olio di semi;

70 g di taccole;

4 cipollotti.

Come prima cosa idratiamo le alghe per 5 minuti in una ciotola d’acqua. Mescolare quindi la salsa di soia con l’olio di sesamo e aggiungere il tofu a cubetti di circa 2 cm. Amalgamare il tutto e lasciare riposare. Ora cuocere gli spaghetti di soia secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolare e suddividere in 4 ciotole. In un tegame portare a ebollizione l’acqua per il brodo, cui aggiungere il miso. Far saltare quindi i cubetti di tofu nell’olio. Distribuire le alghe, il tofu e i germogli di bambù nelle ciotole. Infine versare sopra il brodo di miso e servire.

Chips di alga nori

Ingredienti:

5 fogli di alga nori;

olio di sesamo per friggere;

sale.

Mettere un foglio di alga nori su un foglio di carta assorbente, con il lato lucido rivolto verso l’alto. Spennellare un po’ d’olio e cospargere di sale. Tostare in padella un foglio alla volta, facendo attenzione a non bruciarlo. Tagliare a strisce e quindi servire.

