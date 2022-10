Per la cottura dei cibi al forno, sempre a puntino, è necessaria grande attenzione. Altrimenti si rischia di servire a tavola delle pietanze che magari alla vista sembrano ben cotte, ma in realtà all’interno sono crude. Da questo punto di vista i dolci sono tra i cibi che, per la cottura al forno, richiedono davvero grande accortezza.

E questo vale in generale, tra l’altro, per tutti i lievitati. E quindi pure quando per la cottura al forno nella teglia c’è la pizza oppure la focaccia o i biscotti. Vediamo allora di fornire tutta una serie di consigli utili per servire i dolci sempre ben cotti ma mai bruciacchiati.

In quale parte del forno si cuociono i dolci per non farli bruciare

Nel dettaglio, su cibi lievitati come i dolci c’è da dire, prima di tutto, che la modalità di cottura in forno elettrico dovrebbe sempre essere, quando possibile, quella statica. E quindi evitando di cuocere la torta con la ventilazione. In quanto in tal caso si corre proprio il rischio di sfornare un dolce cotto fuori ma crudo dentro. Fermo restando che occorre sempre fare la classica prova dello stuzzicadenti per capire se la torta al suo interno è davvero cotta.

Nel ripieno centrale è la risposta per quel che riguarda in quale parte del forno si cuociono i dolci. Dato che in questo modo si eviteranno due eccessi in cottura. Ovverosia, la torta che si brucia di sotto mettendo il dolce nel ripiano più basso oppure che si brucia di sopra mettendo il dolce nel ripiano più in alto del forno elettrico.

Cosa fare per torte sempre cotte a puntino. Dalla fase di preriscaldamento alla temperatura interna

Mettere la torta nel ripiano centrale del forno elettrico, con la cottura in modalità statica, è sempre la scelta migliore. Ma non basta in quanto occorre pure evitare di cuocere la torta a freddo. Ovverosia, occorre sempre preriscaldare il forno fino a raggiungere la temperatura corretta per la cottura. Questo al fine di ottenere per la torta in cottura la necessaria lievitazione.

Per esempio, al fine di rendere l’idea, se si cuoce a freddo un dolce che è a base di pasta frolla, allora il risultato della cottura sarà scadente. Inoltre, se si dispone di un forno elettrico di ultima generazione la temperatura interna del forno in cottura è sempre rilevata in tempo reale, questo grazie all’apposito termostato.

