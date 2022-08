L’Alga Spirulina è decisamente famosa come ingrediente per integratori dimagranti. Ma non è tutto. Nel 2008 la FAO ha dichiarato che questa alga portentosa sarebbe candidata ad essere “l’alimento del futuro”.

Infatti, tra i suoi impieghi vi è anche l’alimentazione degli astronauti in missione spaziale. A tal fine, è stata adottata dalla NASA. Impropriamente definita “alga”, in realtà la Spirulina è un cianobatterio. Dunque, è possibile assumere l’Alga Spirulina per dimagrire e non solo, considerata la vastità delle sue proprietà nutrizionali.

Va detto, però, che questo alimento ricco di principi nutritivi può avere anche delle controindicazioni. Ad esempio, il tanto decantato ed elevato contenuto di iodio dell’alga Kobe, nella Spirulina si trova solo in tracce. Nonostante ciò, potrebbe ugualmente causare dei problemi ai soggetti che soffrono di squilibri endocrini, ovvero legati al funzionamento della tiroide. A parte questo, se assunta sotto consiglio medico, l’Alga Spirulina può essere un enorme supporto alla salute e al benessere di ogni individuo.

Inoltre, la formulazione in compresse, permette di beneficiare di tutte le proprietà di questo prodotto meraviglioso, con la comodità di poterlo portare con sé ovunque.

Alga Spirulina per dimagrire e non solo, proprietà e controindicazioni

Particolarmente indicata ad integrare la dieta di vegani e vegetariani, è anzitutto ricchissima di proteine, a fronte di un contenuto pur pregevole di carboidrati e grassi. Il 60 o 70% del suo peso è costituito da aminoacidi essenziali. Il suo apporto proteico è paragonabile a quello della carne rossa. I micronutrienti che la caratterizzano sono la Vitamina A, precursore del Betacarotene e indispensabile per i processi epidermici, la vitamina E, dall’elevato potere antiossidante e vitamine del gruppo B, compresa la B12 che, però, si presenta in forma poco assimilabile.

I benefici della Spirulina

Si tratta oltretutto di un alimento prodigo di ferro, calcio, potassio, magnasio, fosforo, manganese, zinco, rame e selenio. In pratica, quanto a minerali, li ha veramente tutti, in ottime concentrazioni. Questo fa sì che la Spirulina sia perfetta per integrare ogni tipo di carenza alimentare. Colmando, inoltre, i vuoti lasciati da allevamenti intensivi e terreni sfruttati, che sono tra le cause principali alla base della produzione del cibo scadente.

La Spirulina è anche ricca di acidi grassi essenziali, soprattutto Omega 3, fondamentali per attivare nell’organismo i processi antinfiammatori e antiossidanti. È un alimento ottimo per proteggere il sistema nervoso e quello cognitivo.

La Spirulina protegge il sistema cardiovascolare ma ha delle controindicazioni

Tra le proprietà dell’alga, vi è la capacità di sterminare i trigliceridi, rivelandosi una grande alleata del cuore e della pulizia delle arterie. Inibisce l’aggregazione di piastrine e abbassa i livelli del colesterolo cattivo LDL, rendendo in generale il sangue più fluido. Attenzione, però, all’assunzione concomitante di anticoagulanti, in tal caso gli integratori a base di Spirulina potrebbero essere pericolosi.

Chi ha problemi cardiovascolari pregressi e assume delle terapie farmacologiche prescritte dal medico curante, deve interpellare lo stesso professionista prima di assumere la Spirulina. Non è raro, infatti, che un alimento valido e nutriente possa diventare un pericolo se assunto in modo indiscriminato. È importante, quindi, non cedere mai al fai da te, ma farsi consigliare da uno specialista.

