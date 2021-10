Ogni volta che esageriamo nel weekend tra cene, aperitivi e drink post cena ci sentiamo sempre gonfi e appesantiti. Il gonfiore addominale dipende da una serie di fattori e in modo particolare dai cibi e dalle bevande che ingeriamo.

Se abbiamo avuto una cena ricca di alcool e carboidrati o cibi pesanti, il nostro organismo può rispondere creandoci dei fastidi come emicranie, gonfiore e mal di stomaco.

Lo stesso può avvenire se mangiamo tanta frutta e verdura, che essendo ricche di acqua e fibre possono causare questa rotondità dell’addome e la sensazione che la pancia ci stia tirando.

Possiamo però risolvere questo disagio grazie a degli infusi con ingredienti ed erbe particolari. Questi possono essere preparati a casa e se bevuti nell’arco della giornata o dopo i pasti possono aiutarci a ritrovare il benessere. Ecco allora 3 ricette facili di tisane fai da te per sgonfiare addome e pancia e favorire il processo della digestione.

Che siano fumanti o fredde basterà distribuirle nell’arco della giornata per ottenere l’effetto desiderato

Tisana alla menta, tarassaco e liquirizia. La menta è conosciuta per le sue proprietà digestive e di tonificazione, mentre il tarassaco aiuta a depurare. La liquirizia ha la capacità di attenuare gonfiori di stomaco e infiammazioni.

Basterà della liquirizia in radice circa 20 gr, 15 gr di foglie di menta e altrettanti di foglie di tarassaco. Possiamo creare un composto tritato con questi ingredienti e aggiungerlo all’acqua. Una volta bollita sarà pronta per essere consumata anche fredda nell’arco dell’intero giorno.

Tisana finocchio e betulla. 25 gr di semi di finocchio aiutano a sgonfiare l’addome e 10 gr di betulla aiutano a combattere la ritenzione idrica. Anche in questo caso mettiamo tutto in un pentolino con acqua e portiamo ad ebollizione. Copriamo e lasciamo in infusione per 5-6 minuti. Successivamente possiamo filtrare con un colino e aggiungere zucchero di canna grezzo per dolcificare.

Tisana carciofo, anice, malva e curcuma. Anche in questo caso il mix è letale per il gonfiore di pancia. La curcuma ha delle notevoli proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Allo stesso tempo le foglie della malva hanno una funzione emolliente per l’intestino. Il procedimento è sempre lo stesso. Uniamo 10 gr di foglie di carciofo, a 10 gr di semi di curcuma, 15 gr di foglie di malva. Pestiamo tutto in un mortaio e versiamo in un bollitore con dell’acqua. Portiamo ad ebollizione e poi lasciamo riposare per qualche minuto. Successivamente scoliamo l’eccesso di erbe e foglie, e versiamo in tazza. La nostra tisana fumante e profumata sarà pronta per accompagnarci nel lungo pomeriggio.

Bere per almeno due volte al giorno.