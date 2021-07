La liquirizia è una pianta conosciuta da tutti per le tipiche caramelle nere a spirale dal forte sapore pungente. In generale, o la si ama o la si odia, senza vie di mezzo e questo è dovuto al suo sapore unico e forte.

Continuando a leggere vedremo perché tutti dovrebbero consumare la liquirizia soprattutto d’estate.

Ecco perché l’amatissima liquirizia non solo è buona ma fa benissimo soprattutto d’estate

La liquirizia è una pianta leguminosa originaria dell’area mediterranea e mediorientale conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche.

Questa pianta può essere consumata in diversi modi: masticando la radice, preparando infusi e decotti con la radice, oppure mangiando le caramelle gommose. Infine, con la liquirizia è possibile preparare un liquore unico e dal sapore pungente.

La liquirizia è ricca di benefici per l’organismo, tra cui ricordiamo:

proprietà antinfiammatorie e antivirali: derivano dalla glicirrizina, contenuta nella pianta ed in particolare nella radice;

contiene diverse vitamine del gruppo B, che favoriscono il funzionamento del sistema nervoso, il mantenimento della massa muscolare, e danno energia al corpo;

flavonoidi e vitamina E, dalle proprietà antiossidanti, per mantenere giovani e sane le cellule del corpo;

è ricca di minerali come calcio, magnesio, potassio, colina, ferro, fosforo, silicio ed altri.

Da consumare soprattutto in estate

Abbiamo visto che l’amatissima liquirizia non è solo buona, ma fa benissimo ed ecco che ora vediamo perché si dovrebbe consumare soprattutto d’estate.

La liquirizia è perfetta per chi soffre di pressione bassa, e per questo il suo consumo d’estate, quando il problema si sente maggiormente, è l’ideale. Per cui, un’idea per non rischiare svenimenti, è di portare sempre con sé alcune liquirizie da mangiare all’occorrenza. Invece, le persone che soffrono di pressione alta dovrebbero evitare la liquirizia.

Ma non solo, la liquirizia è indicata anche per proteggere dai disturbi gastrointestinali e dai problemi di digestione. Inoltre, sembrerebbe che masticare della liquirizia aiuti a far passare il mal di gola e i dolori cervicali.

Attenzione però perché in alcuni casi non si dovrebbero consumare dosi eccessive di liquirizia. Come abbiamo detto, non è indicata per le persone con la pressione alta. Ma neanche in caso di gravidanza. Infatti, mangiare troppa liquirizia durante lo sviluppo del feto sembrerebbe compromettere il corretto sviluppo del cervello.

In conclusione, come sempre serve equilibrio per cui consumare la liquirizia può essere d’aiuto in molteplici situazioni, ma senza esagerare.