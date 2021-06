Capita a tutti alle volte di esagerare a tavola. Anche i più attenti infatti possono trovarsi ad avere una gran fame e avere, almeno per quella sera, la voglia di mangiare tutto quello che vogliono. D’altronde non è certo un’eccezione a compromettere i risultati che si ottengono seguendo un regime alimentare sano. E quindi ben venga un’abbuffata in compagnia una volta ogni tanto, sempre ovviamente cercando di fare attenzione a non esagerare eccessivamente.

Un conto salato

Anche se non ci sono problemi di peso e non si sta cercando di dimagrire, bisognerebbe comunque considerare le conseguenze di un’eccessiva mangiata. La mattina dopo infatti il conto potrebbe essere molto salato, soprattutto in termini di digestione, reflusso e dolori di stomaco. Come sappiamo esistono diverse medicine prodotte appositamente per aiutarci a digerire in queste occasioni. Ma non sempre sono necessarie. A volte potrebbe servirci semplicemente un piccolo aiuto naturale. Ecco dunque il motivo per cui dovremmo mangiare un finocchio appena alzati la mattina dopo una grande abbuffata.

Addio aria

Esistono tanti modi per aiutare il nostro apparato digerente a lavorare bene e ad alleggerirsi durante il processo digestivo. Dai più semplici come ad esempio le tisane depurative ai più interessanti come quello che prevede l’assunzione di frutta secca. Quest’ultimo lo abbiamo presentato in questo articolo. Oggi vogliamo parlare di un altro alimento molto utile e benefico in questi casi, ovvero il finocchio. Questo ortaggio infatti si presenta come un ingrediente con ottime capacità diuretiche e digestive, che andranno in soccorso dell’intestino e dello stomaco. Inoltre contribuisce all’eliminazione di aria, con conseguenze evidenti già dopo poche ore.

Oltre appunto allo sgonfiarsi infatti ci sarà anche una riduzione di gas intestinali. Per questi motivi è sempre consigliato iniziare la giornata successiva ad un pasto pesante mangiando un finocchio, anche se non si ha fame in quel momento. Così facendo daremo subito modo al nostro organismo di giovare dei benefici di questo ortaggio, e potremo cominciare la giornata con un aiuto in più. Facendo attenzione a rimanere leggeri e depurati, nel giro di poche ore non sentiremo più fastidio e pesantezza. Ecco dunque svelato il motivo per cui dovremmo mangiare un finocchio appena alzati la mattina dopo una grande abbuffata.