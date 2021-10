Nonostante l’estate sia terminata, con dispiacere di molti, ancora per qualche tempo dovremo affrontare i problemi e gli inconvenienti propri di questa stagione. Tra cui, ovviamente, anche la continua presenza in casa di animali e insetti sgraditi.

Difatti, alcuni esemplari non saranno per nulla spaventati dalle basse temperature e, di conseguenza, continueranno ancora per diverso tempo a tentare di entrare in casa. Ragion per cui è necessario conoscere soluzioni rapide ed efficaci per eliminarli.

Diversi problemi

Tra tutte queste presenze sgradite, senza ombra di dubbio le cimici rappresentano una delle più odiate. I motivi sono diversi e molti di noi li conoscono bene. Del resto, non solo possono entrare a contatto con gli alimenti in cucina ma si rivelano per molti anche un motivo di stress e ansia.

Alcune persone, infatti, sono a dir poco suscettibili nei confronti di questi animali, provando sensazioni di forte disgusto alla sola visione. Bene, proprio per questo, oggi vogliamo svelare un’ottima tecnica in grado di allontanarli.

Per tenere lontane le cimici da casa è questo lo straordinario rimedio della nonna

Oltre a tutti gli insetticidi e ai prodotti chimici a nostra disposizione sul mercato, esistono anche tantissimi rimedi cosiddetti della nonna. Ovvero, metodi che si servono di ingredienti naturali in grado di infastidire le cimici.

Oggi ne presentiamo uno molto interessante in quanto, oltre a richiedere solo poche componenti, può essere fatto nel giro di pochi minuti. Ci riferiamo all’utilizzo di un composto formato dai seguenti ingredienti: tea tree oil, olio essenziale alla lavanda, olio essenziale alla menta e chiodi di garofano.

Per molti sembrerà strano, ma tutto quello che dovremo fare per cacciare via le cimici sarà unire in un recipiente questi ingredienti. Trasferire il tutto in un contenitore spray e nebulizzare questo composto sugli angoli dove abbiamo notato una maggiore presenza di questi animali.

In alternativa, possiamo anche semplicemente mettere il composto in un recipiente aperto e lasciare che gli aromi si propaghino per la casa. Non tutti lo sanno, ma le cimici, così come anche altri animali, non sopportano l’odore di questi ingredienti, che dimostrano, quindi, avere un forte potere repellente.

Non a caso, infatti, l’olio essenziale di lavanda è utilizzato spesso anche per l’eliminazione di tarme. Come possiamo vedere, si tratta di un metodo naturale, economico e che si mette in pratica nel giro di pochi minuti. I risultati, però, al contrario, dureranno molto a lungo. Per tutti quelli in difficoltà con la presenza di questi animali, dunque, ecco svelato come per tenere lontane le cimici da casa è questo lo straordinario rimedio della nonna.