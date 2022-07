La prima colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Infatti, alimentarsi con i cibi giusti potrebbe fornirci le energie necessarie per affrontare con più vitalità le ore successive. Molti al mattino bevono solo un veloce caffè, mentre altri amano rilassarsi davanti ad un abbondante colazione dolce o salata.

Al mattino, sono tanti gli alimenti che potremmo portare in tavola. C’è chi non può fare a meno del classico cappuccino e cornetto e chi beve il tè e mangia un frutto. Ma ci sono anche gli amanti delle classiche fette biscottate con la marmellata, dei dolci preparati in casa, dei succhi di frutti o dei centrifugati. Insomma, ogni giorno possiamo cambiare modo di fare colazione.

Un alimento che non manca mai sulle tavole degli italiani è la classica marmellata, o confettura di frutta. Può essere acquista al supermercato o preparata in casa. Possiamo spalmarla sul pane fresco, all’interno di una brioche o sulle fette biscottate.

3 ingredienti per questa marmellata nutriente e senza zucchero

La marmellata è molto semplice da preparare, possiamo scegliere la frutta che più ci piace e, se siamo a dieta, evitare di aggiungere lo zucchero.

La ricetta che forniremo nelle prossime righe, ha come ingrediente principale la prugna. Secondo gli esperti, questo frutto dal sapore dolce, sarebbe ricco di fibre, agirebbe come lassativo naturale e aiuterebbe le varie funzionalità dell’intestino. Ma le fibre potrebbero tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Inoltre, la prugna sarebbe ricca di vitamine e minerali, utili alla nostra salute.

Solo 3 ingredienti per questa marmellata senza zucchero:

500 g di prugne;

1 mela matura;

il succo di un limone.

Procedimento

Laviamo le prugne, eliminiamo il nocciolo centrale e tagliamole a pezzi piccoli. Laviamo anche la mela, rimuoviamo il torsolo, ma non la buccia e tagliamola a dadini. Trasferiamo la frutta in una pentola, aggiungiamo il succo del limone e facciamo cuocere a fuoco lento, per circa 40 minuti. Se necessario aggiungiamo 30 ml di acqua.

Giriamo di tanto in tanto per evitare che si bruci. Terminata la cottura, spegniamo il fuoco e trasferiamo il composto nei vasetti di vetro precedentemente sterilizzati. Chiudiamo ermeticamente e rovesciamoli a testa in giù per 24 ore, così da creare il sottovuoto. La nostra marmellata leggera e senza zucchero è pronta per la nostra colazione.

Se vogliamo un composto più liquido, una volta terminata la cottura, possiamo frullare la frutta con l’aiuto di un frullatore ad immersione.

Lettura consigliata

Ecco una calda tisana naturale che potrebbe aiutarci ad andare regolarmente in bagno senza abusare dei lassativi