In Italia un pranzo non si può chiamare tale se non viene servito almeno un primo piatto. Spesso preceduto da un antipasto, il primo piatto non è altro che una pietanza che, a base di riso o di pasta, è accompagnata da un condimento. Con il condimento che, a sua volta, spesso viene scelto in base al tipo di pasta da cucinare.

Dal riso alla pasta corta, fino ad arrivare agli spaghetti. Per questi ultimi, tra l’altro, spesso il sugo è a base di pomodoro. Ma in realtà è possibile dare sfogo alla creatività in cucina preparando tanti primi piatti da leccarsi i baffi. Vediamo allora, nel dettaglio, come preparare in cucina, grazie a delle ricette semplici e veloci, dei primi piatti che spiccano per la loro cremosità.

Quali sono i migliori primi piatti veloci e cremosi con ricette facili

Nel dettaglio, per preparare un primo piatto cremoso prima di tutto, la pasta o il riso in cottura dovrà essere sempre e rigorosamente al dente. In più, tra gli ingredienti da utilizzare ci sono quelli utili allo scopo. Ovverosia tali che il sugo da preparare sia sempre cremoso e tale da stupire sempre i commensali. Per il pranzo in famiglia o per quello della domenica in presenza di parenti, amici o colleghi di lavoro.

Ecco allora quali sono i migliori primi piatti veloci. Nonché cremosi con ricette facili utilizzando degli ingredienti che sono strategici. A partire dalla panna, passando per la crema di pesce e per il passato di verdure. Vediamo allora al riguardo di fornire tre idee di ricette tanto semplici quanto veloci.

Idee di ricette per la pasta e per il riso, tutte cremose con una preparazione davvero facile e rapida

Per una pasta veloce con la panna si può optare per le penne rigate. Al fine di preparare un sughetto veloce e sfizioso con la panna, con il burro, con uno spicchio d’aglio, con il parmigiano grattugiato e con una cascata di prosciutto tagliato a dadini.

Per quel che riguarda invece il riso, una ricetta veloce e gustosa è quella con la crema di gamberi. Da preparare aggiungendo panna, olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio tritato ed un paio di cucchiai di pomodoro al fine di rendere la salsina davvero irresistibile.

Mentre per chi ama i primi piatti con il sugo di verdure, allora non è seconda a nessuno la crema di asparagi e di zucchine. Per portare in tavola una pasta con un sughetto davvero vellutato.

