I videogiochi, come ben sappiamo, al giorno d’oggi hanno raggiunto un livello impressionante per quanto riguarda la grafica ed il gameplay. In questo ambito, infatti, la tecnologia ha fatto enormi passi da gigante e ci si può rendere conto di ciò guardando indietro nel tempo. Basti pensare, ad esempio, alla cosiddetta “età dell’oro” dei videogiochi quando, nel 1978, uscirono giochi come Space Invaders, Asteroids e così via. Al confronto sono quasi imbarazzanti rispetto ai videogiochi attuali che sono sempre più realistici.

Nonostante ciò, però, in quegli anni il mercato videoludico sfornò dei capolavori indiscussi e che non avrebbero niente da invidiare a quelli di oggi. Tra questi ve ne sono alcuni talmente rari da valere anche decine di migliaia di euro e che parecchie persone ancora cercano e conservano. Infatti, oltre a monete, francobolli e altro, tantissimi appassionati collezionano anche vecchi videogiochi. Nelle prossime righe ne vedremo 3 in particolare e sveleremo anche il loro probabile valore di mercato.

Chi trova questi vecchi videogiochi potrebbe diventare davvero ricchissimo

Fra i videogiochi vintage più rari e costosi troviamo sicuramente The Vampire Diaries. Basato sull’omonima serie di romanzi di Lisa J. Smith pubblicati dal 1991 in poi, questo videogioco uscì nel 1996 su Windows. La storia parla di Elena, una ragazza adolescente che, dopo aver trovato la sorella Margaret esanime, decide di affrontare i responsabili di questo gesto, ossia dei vampiri. Di questo gioco fantasy horror, attualmente, si conosce veramente poco riguardo il numero di copie vendute. Ciò che si sa, però, è che è talmente raro da valere più di 5.500 euro.

Un altro gioco veramente raro è Stadium Events, pubblicato tra il 1986 ed il 1988 da Bandai per il NES (Nintendo Entertainment System). Si tratta di uno dei primi giochi di fitness della storia che consentiva ai giocatori di muoversi attraverso l’uso di uno speciale tappetino che fungeva da controller. Le competizioni comprendevano: la corsa a 100 m, salto in lungo, salto in alto e la gara da 100 m ostacoli. Una volta uscito sul mercato, per non creare confusione con altri titoli, Stadium Events fu ritirato. Tuttavia alcuni stimano che ci siano almeno ancora 200 copie in giro per il Mondo. Una di queste, in un’asta di qualche anno fa, fu trovata e venduta addirittura per 35.000 dollari. Quindi controlliamo nelle soffitte e nelle cantine, perché chi trova questi vecchi videogiochi potrebbe davvero accumulare una bella fortuna.

Un grande classico

Tuttavia, anche se i due titoli appena visti sono estremamente rari e costosi, per alcuni potrebbero risultare praticamente sconosciuti. Non è il caso, però, di un altro gioco che ha fatto la storia del mondo videoludico, specialmente quello in 2D. Stiamo parlando di Super Mario Bros, uscito nel 1983 nelle sale giochi e poi portato anche su altre console. La prima versione, proprio quella del 1983, potrebbe infatti valere intorno ai 30.000 dollari, ma solo se cellofanata e con il sigillo di fabbrica ancora intatto. In caso contrario, potrebbe valere “solo” 50 euro.

