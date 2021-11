Con degli antipastini sfiziosi e carini da portare in tavola, ogni cena o pranzo in famiglia è sempre più divertente. Anche se non si ha molto tempo per preparare tante portate, gli antipasti risolvono tanti problemi. Assaggiando più varianti possiamo stupire gli ospiti con il minimo sforzo e senza passare ore ai fornelli.

La pasta sfoglia si presta benissimo a realizzare una varietà infinita di antipastini veloci. Sia a base di verdure, che di carne o pesce possiamo preparare dei veri e propri manicaretti. In vista, poi, delle vacanze natalizie è bene avere sempre qualche nuova idea da servire a tutti i nostri ospiti.

3 idee assolutamente da copiare per degli antipasti veloci e gustosissimi con la pasta sfoglia

La prima idea che proponiamo oggi è tanto gustosa quanto bella da vedere. Servono appena 15 minuti per realizzare dei piccoli alberelli proprio da leccarsi i baffi. Si tratta dei vol au vent, piccoli cestini farciti di qualsiasi prelibatezza che faranno contenti tutti. Si possono farcire con condimenti salati, ma volendo sono un’idea sfiziosa anche per un dolce.

Tagliamo dei dischetti di circa 6 cm dal foglio di pasta sfoglia, bucherelliamoli con una forchetta. Disponiamone 12 su una teglia foderata di carta da forno, saranno le nostre basi. Sugli altri dischi facciamo un buco al centro, con uno stampino più piccolo. Sovrapponiamo 3 dischi con il buco su ogni base, spennelliamo con dell’uovo sbattuto e cuociamoli in forno a 200° per 15 minuti. Farciamo con un formaggio spalmabile, una crema al prosciutto, come preferiamo. Poi tagliamo una zucchina a fette sottili, infilziamo ogni fetta con un bastoncino lungo, facendo delle ondine. Ecco il nostro alberello da posizionare sui cestini.

Un’altra idea è tanto semplice ma sicuramente piacerà a tutti i bimbi. Creiamo dei rustici con i mini wurstel, dei veri bocconi di bontà. Tagliamo dei quadratini di pasta sfoglia e avvolgiamoci i mini wurstel, spennelliamo con l’uovo sbattuto. Inforniamo a 190° gradi per circa 10 minuti.

Ultimi consigli

Per finire possiamo realizzare un simpatico alberello di pasta sfoglia. Tagliamo a strisce di circa 2 cm almeno 2 rotoli rettangolari di pasta sfoglia. Spennelliamo le strisce con uovo sbattuto, sale e un po’ di paprika. Poi arrotoliamo ogni striscia a formare una girellina e affianchiamole a formare un albero. Inforniamo a 180° gradi per 15 minuti e serviamo con qualche ago di rosmarino.

Ecco quindi 3 idee assolutamente da copiare per degli antipasti veloci e gustosissimi con la pasta sfoglia. Perfette per un aperitivo veloce o anche per cominciare con gusto un pranzo in famiglia. Possiamo poi proseguire ad esempio con un incredibile e succulento arrosto di vitello da portare in tavola per il pranzo della domenica.

