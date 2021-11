Non sempre abbiamo tempo o voglia di metterci ai fornelli dopo una faticosa giornata di lavoro. Il più delle volte vorremmo solo lanciarci sul divano e rilassarci davanti ad un bel film. Proprio per questo spesso e volentieri cediamo alla tentazione e ordiniamo qualcosa a domicilio. Il che è sicuramente comodo, ma non proprio economico per le nostre tasche.

In realtà esistono tante ricette facili e veloci da preparare adatte anche ai più pigri. In genere questi piatti veloci si prestano benissimo per un aperitivo con gli amici, certo. Però non è per niente detto che non possiamo gustarceli anche per cena.

Per un aperitivo veloce e gustoso dobbiamo assolutamente provare queste squisite rose di pasta sfoglia

Oggi vedremo come con pochi ingredienti possiamo creare delle bellissime e appetitose rose di pasta sfoglia. Non serve essere bravi in cucina, basta solo essere un po’ furbi.

Ingredienti per circa 9 rose:

1 rotolo di pasta sfoglia pronta rettangolare;

2 o 3 cucchiai di passata di pomodoro;

salame stagionato;

olio EVO;

mozzarella o scaglie di formaggio;

origano;

pirottini di carta per muffin;

sale q.b.

Procedimento:

In una ciotola mescoliamo circa 3 cucchiai di passata di pomodoro, un po’ di origano e due pizzichi di sale. Aggiungiamo un cucchiaio abbondante di olio EVO e uniamo il tutto;

Srotoliamo la pasta sfoglia su una superficie piana. Con un taglia pizza o un coltello andiamo a creare delle striscioline delle stesse dimensioni. Per aiutarci possiamo prima dividere a metà la pasta sfoglia e poi dividere ogni metà. In tutto usciranno 8 o 9 strisce;

Tagliamo a fettine abbastanza sottili il nostro salame, si può usare quello milanese, friulano o ungherese. Distanziamo le strisce per evitare che si attacchino, possiamo anche condirne la metà per cominciare;

Con un pennello in silicone da cucina spargiamo il mix di passata su tutte le strisce. Spargiamo il formaggio che preferiamo su ogni striscia e poi posizioniamo le fettine di salame. Ce ne vorranno circa 5 per ogni striscia, dipende dal salame utilizzato;

Non ci resta che arrotolare ogni striscia per creare la nostra rosa. Posizioniamo ogni rosa in un pirottino per muffin e poi nella teglia per muffin. Se non abbiamo la teglia allora meglio utilizzare i pirottini di alluminio che non si deformano;

Una spolverata di formaggio su ogni rosa e siamo pronti ad infornare a 200° gradi. Lasciamo cuocere per circa 20 minuti e serviamole, ma sono buone anche fredde.

Insomma, per un aperitivo veloce e gustoso dobbiamo assolutamente provare queste squisite rose di pasta sfoglia. Semplici e veloci da preparare sono l’idea perfetta per uno snack rapido anche per cena. Abbiniamoli a delle deliziose bruschette condite con una salsa baba ganoush alle melenzane e conquisteremo tutti i nostri ospiti.

