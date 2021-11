Siamo sempre alla ricerca di nuove idee per portare in tavola piatti sempre originali e appetitosi. Soprattutto in vista delle vacanze natalizie c’è bisogno di qualche nuova ricetta che conquisterà i nostri ospiti. Non solo un piatto che sia saporito ma che possa accontentare proprio tutti.

Un alimento che ci viene sempre in aiuto quando non sappiamo proprio cosa preparare sono le patate. In genere pensiamo che la loro cottura ci porti via tanto tempo e spesso optiamo per altro. In realtà esistono almeno 3 modi semplici e pratici assolutamente da provare per cucinare velocemente delle patate buonissime. Oggi prepareremo dei croccantissimi bastoncini di patate da gustare con delle fettine di speck, proprio come se fossero grissini.

Uno tira l’altro ed è impossibile fermarsi davanti a questi veloci e gustosi bastoncini croccanti

L’unica accortezza da avere per la riuscita completa di questa ricetta è la scelta delle patate. Per ottenere il miglior risultato ci sarà bisogno di patate farinose. Tra le patate a polpa bianca o gialla c’è differenza e ogni tipologia si presta meglio per determinate ricette.

Ingredienti per circa 12 bastoncini:

600 gr di patate;

1 albume;

50 gr circa di amido di mais;

200 gr di speck tagliato sottile;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento:

Come prima cosa mettiamo a cuocere le patate in abbondante acqua salata. Lasciamole cuocere con tutta la buccia e controlliamo con una forchetta che siano pronte. Basterà infilzarle e se la forchetta scivolerà via significa che sono ben cotte anche all’interno;

Con l’aiuto di uno schiacciapatate creiamo la nostra purea, a seconda del tipo dovremo o meno sbucciare le patate. Infatti non tutti lo sanno ma se usiamo quelli con un disco che pressa le patate la buccia si spellerà da sola;

Saliamo le nostre patate schiacciate in una ciotola e aggiungiamo l’albume di un uovo medio. Mescoliamo e addensiamo il composto con una forchetta, facendo anche movimenti circolari. A questo punto uniamo l’amido di mais, regoliamoci con le quantità. Dobbiamo avere un impasto morbido ma non appiccicoso;

Lavoriamolo su un piano creando tanti filoncini, proprio come se fossero grissini. Li trasferiamo su una teglia rivestita di carta da forno e li spennelliamo con dell’olio EVO. Inforniamo a 190° gradi per 20 minuti circa, avvolgiamo una fetta di speck su ogni bastoncino e siamo pronti a gustarli.

Insomma, davvero uno tira l’altro ed è impossibile fermarsi davanti a questi veloci e gustosi bastoncini croccanti. Serviamoli come antipasto o un piccolo snack per spezzare la fame prima delle portate principali. Una volta provati non potremo fare a meno di cucinarli sempre.

