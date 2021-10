Autunno, tempo di riprendere a usare il forno dopo la calda estate appena terminata. Abbiamo visto e preparato una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna. Con qualche piccola ma gustosa variante rispetto alla tradizionale ricetta. In questo articolo vedremo come sfruttare 1 frutto pieno di antiossidanti e 1 gustosissimo ingrediente nella torta più buona dell’autunno. Un modo semplice, pratico e gustoso per assumere anche nutrienti in vista dell’arrivo di freddo e inverno.

Un tripudio di vitamine

La torta che andremo a vedere in questa ricetta è un vero e proprio tripudio di vitamine e nutrienti. I due elementi principali sono infatti le mele e le mandorle. Della serie, come preparare una torta più sana e nutriente delle altre, magari per una colazione familiare piena di energia. Ricordiamo infatti che le mandorle sono uno dei frutti secchi con la maggiore concentrazione di minerali e vitamine.

1 frutto pieno di antiossidanti e 1 gustosissimo ingrediente nella torta più buona dell’autunno

Ecco gli ingredienti che ci servono per preparare una delle torte più gustose dell’autunno:

3 uova;

110 grammi di zucchero, possiamo utilizzare anche quello di canna grezzo;

2/3 mele dolci;

70 millilitri di olio di semi;

270 grammi di farina 00;

60 ml di latte;

una bustina di vanillina;

una bustina di lievito per torte;

70/80 grammi di mandorle.

Completerebbero eventualmente l’opera una spazzolata finale di zucchero velo e se piace un pizzico di cannella nell’impasto.

Ecco la preparazione della nostra torta

Vediamo ora le fasi operative della preparazione della nostra torta:

per prima cosa laviamo e sbucciamo le mele, tagliandole in pezzetti abbastanza piccoli;

prendiamo una terrina e sbattiamo assieme uova e zucchero. Cominciamo a unire quindi l’olio a filo, mescolando continuamente fino ad aggiungere lievito e farina, che andremo setacciando. Nel contempo, iniziamo a inserire anche il latte e la vanillina;

tritiamo le mandorle unendole al nostro impasto assieme ai pezzettini di mela. Mescoliamo con cura in modo che il composto sia bello omogeneo;

prendiamo il classico stampo per torte da 20/22 cm e ricopriamolo con carta da forno, o, se preferiamo, rivestiamolo con del burro;

iniziamo a riscaldare il forno mettendolo a 180 ° in versione statica;

prima di infornare, cerchiamo però di livellare il nostro composto una volta che l’avremo inserito nella teglia;

inforniamo per una mezz’oretta, facendo però continuamente la classica prova dello stuzzicadenti per evitare che la torta si cuocia troppo fuori e poco dentro

Una volta estratta dal forno e lasciata raffreddare, come suggerivamo sopra, potremmo decorarla con dello zucchero a velo o dell’altra frutta secca intera a nostro piacere.

