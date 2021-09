Con l’arrivo del freddo è tempo di tornare a scaldare il forno e preparare delle squisite torte. Sicuramente più salutari per la colazione dei nostri ragazzi rispetto alle classiche merendine industriali. Una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna è un’idea perfetta. Ma anche la torta internazionale più economica del Mondo semplice e gustosissima pronta in pochi minuti. Nella sua versione originale base o anche con delle varianti gustose che vedremo.

Pochissimi ingredienti ma tanto sapore

Secondo le statistiche internazionali questa torta che andremo a vedere è la più cucinata tra quelle con ingredienti molto semplici. È la torta allo yogurt, ma che rispetto alle ricette italiane, prevede l’aggiunta dell’amido di mais, molto apprezzato a livello internazionale. Vediamo gli ingredienti per la classica torta per 6/7 persone:

250 grammi di farina 00;

350 grammi di yogurt bianco al naturale;

170 grammi di zucchero;

100 grammi di burro;

90 grammi di maizena;

3 uova;

Una bustina di lievito per torte.

Questa è la versione base che trova delle aggiunte popolari, ad esempio nell’arancia o nello yogurt alla frutta. Noi la consigliamo col burro di montagna e le uova non industriali. Nella sua semplicità avrà tutto un altro gusto.

La torta internazionale più economica del Mondo semplice e gustosissima pronta in pochi minuti

Per velocizzare ulteriormente il nostro impasto possiamo utilizzare la classica planetaria:

montiamo uova e zucchero ad alta velocità formando della classica crema spumosa;

a parte cominciamo a lavorare il nostro burro, aggiungendo piano piano anche lo yogurt, e quindi la nostra crema di uova. Amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti prima delle ulteriori aggiunte;

a questo punto inseriamo l’amido di mais, o maizena, la farina e per ultimo il lievito. Questo è il momento eventualmente di inserire la scorza e del succo di arancia;

mettiamo il nostro composto in una tortiera, ammorbidendo e ungendo il fondo e inseriamo nel forno preventivamente scaldato a 180 ° per almeno 40 minuti. Premuriamoci di controllare la differenza tra cottura interna e crosticina.

Per un’idea di torta, ma questa volta salata, affidiamoci a questa sublime torta salata per deliziare i palati dei commensali. Tornando invece a una variante molto piacevole per gli adulti, ecco quella con lo yogurt al caffè e del caffè stesso aggiunto al momento della preparazione. Attenzione ovviamente in questo caso alla regolazione dello zucchero.

