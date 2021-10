Ogni periodo dell’anno si distingue per la sua particolarità nella cura e manutenzione degli spazi verdi. Chi ha il desiderio di moltiplicare le piante senza spendere somme prodigiose di denaro, in questa stagione può sfruttare una procedura di giardinaggio davvero straordinaria. In questa maniera, è possibile avere giardino e terrazzi pieni di fiori con questa tecnica da sfruttare in autunno senza spendere soldi. Vediamo allora di cosa si tratta e come far crescere le proprie piante floride e rigogliose.

Quali vantaggi offre il 2021 a chi desidera realizzare uno spazio verde in casa

Gli amanti degli spazi verdi crescono anche tra coloro che vivono in città e ricercano un angolo di paradiso naturale anche negli uffici. Non è un caso che numerosi studi scientifici si siano occupati di verificare la correlazione tra le attività di giardinaggio e la diminuzione di alcuni stati patologici. Abbiamo mostrato alcuni di questi risultati nell’articolo “Le 3 attività a costo zeri per placare l’ansia e ritrovare se stessi”.

Chi desidera creare o ampliare i propri spazi verdi, ha tante possibilità per farlo approfittando anche di vantaggiose agevolazioni del bonus fino a 5.000 euro. Chi invece non deve fare lavori di grande portata ma desidera assicurarsi fiori in abbondanza, può invece sfruttare un’eccellente tecnica di giardinaggio.

Giardino e terrazzi pieni di fiori con questa tecnica da sfruttare in autunno senza spendere soldi

Questo periodo dell’anno è particolarmente adatto a realizzare le talee. Si tratta di una tecnica che consente di moltiplicare le piante a partire da rami, radici, bulbi o foglie. Sfruttando al meglio questa procedura, a partire da una sola pianta se ne possono creare tantissime altre.

La talea è un ottimo sistema per riempire i giardini senza acquistare ogni volta nuove piante e spendere parecchi soldi. L’autunno è un periodo ideale soprattutto per le cosiddette talee legnose, ossia quelle che sfruttano i fusti legnificati delle piante durante l’estate. Ciascuna tipologia di pianta prevede delle talee specifiche. Le talee legnose, ad esempio, sono ideali per le ortensie con fiori “a palla”, per le rose, l’edera, la ginestra e il bosso.

Anche alcune piante aromatiche si possono moltiplicare per talea in autunno come ad esempio il rosmarino nelle zone a clima mite. Per realizzare delle talee è bene selezionare piante che siano in buono stato di salute e non attaccate da parassiti o altro. Prestando le necessarie attenzioni, con questa semplicissima tecnica si potrà ripopolare di piante il proprio giardino in pochissimo tempo.

