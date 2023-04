Zara donna, 5 capi più amati e venduti del momento per la primavera e l’estate 2023! Ecco perché non perderli!

Ti piacerebbe vestire bene e più alla moda, ma non sai su quali capi puntare? Ci pensa Zara a trasportarci nel mondo delle bellissime “capsule wardrobe” di primavera. Di seguito, i 10 capi più venduti, richiesti e ordinati al colosso spagnolo del fast fashion.

800 milioni di capi prodotti all’anno, migliaia di negozi distribuiti in tutto il Mondo, fatturati da capogiro e vestiti che rispecchiano sempre le tendenze delle mode del momento.

La nota catena di abbigliamento Zara continua a collezionare successi. Secondo gli esperti, infatti, il brand si distingue non per il suo “modo di vestire”, ma per il suo “modo di vedere” la moda. Il brand sembra riuscire a catturare e intercettare sempre i gusti e le esigenze dei clienti.

Alla base del successo di questo colosso della moda ci sono diverse ragioni. Ad esempio, la politica dei negozi di esporre tutta la merce a disposizione, generando una “corsa all’acquisto”, causata dalla paura di non trovare più disponibile i capi preferiti. Ed è per questo che oggi stileremo la classifica dei 10 capi più veduti in questo momento da Zara donna.

I 10 capi di Zara donna più venduti del momento: ecco i pezzi da non perdere per la primavera e l’estate 2023

Dopo le scarpe comode e femminili che sono tornate di moda quest’anno e dopo aver scoperto il colore di capelli antiage scelto dalle star di Hollywood, vediamo i capi d’abbigliamento più acquistati da Zara.

Per la primavera e l’estate 2023 firmate Zara le parole d’ordine sono: versatilità e intercambiabilità.

In primo piano tra i capi più venduti, la tuta lunga cargo. Si presenta come una tuta lunga con scollo dritto e spalle scoperte. Tasche laterali e tasche applicate sulle gambe. La chiusura è laterale con cerniera nascosta dalla cintura. Il suo prezzo è 45, 95 euro.

Grande must have di stagione, i pantaloni full length. Pantaloni a vita alta con tasche laterali. Il dettaglio che fa la differenza? Le pieghe del tessuto. Il costo è di 29,95 euro.

Continuiamo la classifica con il bermuda in denim. Ci sono diversi modelli molto amati. Tra i più richiesti, il bermuda loose fit a vita media e cinque tasche. Strappi e orli senza cuciture fanno di questo capo un pezzo versatile e molto casual.

Molto gettonato anche il vestito lungo con corsetto in misto lino (tinta unita o con stampe floreali). Scollo a V e arricciature sul davanti. Spalline sottili incrociate sul retro. Il corpetto presenta una parte elasticizzata sul retro per una maggiore vestibilità.

Infine, concludiamo con un cardigan in maglia macremè, altro trend che impazza. Il cardigan è multicolore, aperto e a maniche lunghe.