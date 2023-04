Capelli 2023 con effetto antiage e lifting per le over 50? Svelato il segreto di molte vip, come Jennifer Lopez e Jennifer Aniston

Come portare i capelli a 50 anni per sfoggiare un look più giovanile e rendere otticamente la pelle più luminosa? C’è un segreto di bellezza che accomuna tante celebrities, da Jennifer Lopez a Jodie Foster, passando anche per Jennifer Aniston, Sharon Stone e tante altre. Scopriamo di cosa si tratta e perché vale la pena provarlo per la primavera e l’estate 2023.

Aprile è il mese perfetto per rinnovare il look e valorizzare maggiormente i nostri punti di forza. Scegliere il capo d’abbigliamento più alla moda, oppure le scarpe che spopoleranno nei prossimi mesi è già un ottimo inizio. Tuttavia, in questa trasformazione, anche i capelli hanno la loro importanza. Che siano corti o lunghi, i capelli rappresentano un elemento di femminilità che esprime la nostra personalità. Per le donne che hanno raggiunto il traguardo delle 50 candeline, spesso, il cambiamento della capigliatura si traduce in un taglio più o meno drastico. La scelta è dovuta a una questione di praticità, di gusti e di maggiore fragilità dei capelli, tuttavia, non tutte sanno che basterebbe scegliere la tonalità più giusta per creare una combo pazzesca con l’incarnato e ringiovanire all’istante.

Capelli 2023 con effetto antiage e lifting per le over 50? Il segreto è il colore variegato

Star internazionali dalla caratura di Jennifer Lopez o Jennifer Aniston ci mostrano (da anni ormai) che gli “anta” si possono affrontare anche con chiome medio-lunghe.

Il segreto per un look sempre fresco e giovanile più che il taglio è nel colore.

Una scelta mirata sul colore delle sfumature creerà un gioco di riflessi naturali che illuminano il viso e migliorano l’incarnato. Nasce, così un effetto antiage che svecchia immediatamente l’aspetto. Dunque, i colori variegati possono creare dei punti luce per valorizzare la chioma e, allo stesso tempo, dei punti di forza sul viso.

Attenzione, prima di scegliere il colore, ovviamente, bisogna analizzare l’incarnato. Inoltre, in genere, i colori scuri non aiutano ad ammorbidire le rughe d’espressione, ma nella maggior parte dei casi, invecchiano. Invece, si consiglia di puntare su sfumature più chiare (anche per le donne castane).

Dunque, i capelli 2023 con effetto antiage e colori variegati sono già richiestissimi e spopoleranno ancora. Questi, infatti, oltre a regalare un aspetto più luminoso, camuffano anche con più facilità la ricrescita e i capelli bianchi. Insomma, un vero asso nella manica per evitare di recarsi troppo spesso dal parrucchiere.