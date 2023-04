Moda primavera estate 2023: tornano le scarpe comodissime e femminili, stanno spopolando con e senza tacco!

Su quali scarpe puntare per la primavera e l’estate 2023? Sono tante le calzature che accontentano le donne, ma c’è solo un modello che sta bene a 20 ma anche a 50 e 60 anni. È comodo e seducente, in passato sono state amatissime e oggi tornano a spopolare. Vediamo di che si tratta.

Dopo aver scoperto le scarpe più in voga della primavera (che non strizzano i piedi), passiamo ad altro modello dal fascino intramontabile che piace alle giovanissime ma anche alle donne più mature. Il loro nome è ispirato a un fumetto dei primi anni del ‘900, il “Buster Brown”, in cui a rendere celebri queste scarpe è stata la sorella del protagonista, Mary Jane, appunto.

La loro caratteristica? Le Mary Jane sono una tipologia di scarpe basse (o con un tacco medio basso) e chiuse, abbellite da uno o più cinturini che si posano sulla caviglia e il collo del piede. Dunque, nate come calzature da bambina, le Mary Jane hanno conquistato donne di tutte le età. Questo modello è stato replicato nel tempo, diventando una delle calzature più amate di sempre. Un successo che si replica anche per il settore moda primavera estate 2023.

Le Mary Jane si presentano con e senza tacco. Dunque, si può scegliere un modello per ogni evenienza. Il risultato? Avere ai piedi una calzatura raffinata da poter sfoggiare sia di giorno che si sera. Grazie alle numerose proposte sul mercato, le scarpe Mary Jane sono di gran tendenza, soprattutto in questo periodo.

Moda primavere estate 2023: ecco gli abbinamenti più chic

Per i prossimi mesi, la combo alla moda sarà composta dalle Mary Jane con il tacco e un paio di bermuda larghi e morbidi. Una camicia dal taglio maschile e al di sotto una t-shirt con le stampe, oppure l’intimo di pizzo che si intravede dalla camicia.

Tra le più amate, le Mary Jane di pelle rosse e quelle in vernice nera (molto più facile da abbinare). Per chi vuole osare, si consiglia di abbinare le Mary Jane nere a un paio di pantaloni “ciclisti”, una camicia over e una cravatta maschile (calzini rigorosamente in vista).

Queste scarpe si abbinano tranquillamente alle gonne, ai vestiti e ai pantaloni. La moda primavera estate 2023 premia anche gli abbinamenti più classici. Per un tocco raffinato, indossare le Mary Jane con un pantalone a palazzo e camicia in seta, oppure top dal taglio cut out e giacca. Per tornare negli anni ‘90, invece, meglio scegliere il modello di scarpe amato anche dalla cantante Rihanna.