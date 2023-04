Pazzesco, adesso anche Apple offre un conto di risparmio con interessi al 4,15%

Telefonia e servizi finanziari sono sempre più legati. È di queste ore l’incredibile notizia che Apple ha appena lanciato un nuovo conto di risparmio che offre interessi oltre il 4%. Ecco come funziona il nuovo servizio finanziario della società di Cupertino.

La Apple non è nuova all’offerta dei servizi finanziari. In Italia i proprietari dell’iPhone possono disporre di Apple Pay, il servizio di pagamento totalmente digitale della azienda della Mela. Ma adesso con Apple Savings, la società si getta nella mischia del risparmio, offrendo un servizio che strizza l’occhio ai giovani, ma non solo.

Pazzesco, adesso anche Apple si mette a fare la banca

Adesso Apple dopo i servizi a pagamento sembra guardare ai servizi di risparmio. Apple Savings è l’ultima novità della società ed è un conto di risparmio ad alto rendimento che offre un tasso di interesse del 4,15% annuo. In pratica con Apple Savings si può fare far fruttare i risparmi con un rendimento di tutto rispetto. Il prodotto è frutto della collaborazione con Goldman Sachs.

Si può aprire direttamente dall’app Wallet dell’iPhone e funziona come un conto di deposito. Si versano dei risparmi e si ottiene un rendimento, che attualmente è del 4,15%. Non solo, si possono depositare sul conto i daily cash, le percentuali di cashback che si ricevono su alcune spese fatte con la Apple Card. Questi in certi casi arrivano anche al 3% del valore del bene acquistato.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di Apple Savings

Apple Savings è un servizio molto conveniente e pratico per i clienti Apple,permette di far fruttare i risparmi con un tasso di interesse molto elevato. Di fatto può sembrare pazzesco, adesso anche Apple si lancia nel campo del risparmio etrasforma l’iPhone in uno strumento quasi bancario.

Peccato che Apple Savings abbia importante limitazione, il suo uso è legato alla carta di credito, la Apple Card. Chi non è titolare di una carta di credito della Apple non può utilizzare questo servizio. Purtroppo in Italia per il momento la Apple Card non è disponibile, perché la carta di credito della Mela per ora non circola. Quindi al momento Apple Savings non è disponibile. Non si sa se e quando arriverà anche nel nostro Paese.

Probabilmente prima di espandere il servizio in Europa, la Apple vorrà verificare il grado di accoglimento del mercato in USA. Se questo servizio sarà un successo, anche in Italia potremo disporre della Apple card e anche di Apple Savings.