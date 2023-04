Scarpe comode della primavera 2023 che sono un classico intramontabile

Una scarpa che è stata in grado di non cedere al fascino del tempo e che ancora oggi viene portata. Comoda, che possiamo abbinare molto facilmente e dal tocco giovanile, questa slip on sa il fatto suo da diversi anni.

Ci sono degli oggetti che non passano mai di moda? Assolutamente sì, ed è il caso di questa magica scarpa che da anni conquista sempre più persone. Ci sono diversi modelli in commercio, ma due sembrano essere i preferiti. Basse e comode, che sembra quasi di non averle, sono le scarpe perfette per la primavera anche perché sono leggerissime. Caratteristica molto importante durante le calde giornate dell’anno. Non solo comode e leggere, ma anche belle e super portabili, infatti si possono indossare con diversi outfit da giorno e se vogliamo spezzare il nostro look serale anche con dei night dress.

Non passano mai di moda

Sono moltissimi gli items che non passano di moda. Possiamo pensare ad esempio a delle borse, soprattutto quelle dei grandi marchi. Oppure gli orologi, ma anche gioielli preziosi che vanno ad abbellire polsi, orecchie e collo. E infine ci sono le scarpe, dalle sneakers fino alle classiche decolleté.

Scarpe comode della primavera 2023

Le scarpe di cui parliamo sono le Vans Checkerboard slip on. Delle scarpe che hanno fatto la storia che ancora oggi si usano moltissimo. La storia di queste risale agli anni ’70, quando i fondatori dell’azienda si accorsero che gli skateboarder coloravano l’intersuola delle loro scarpe con un effetto a scacchiera. Decisero allora di sviluppare ulteriormente l’idea stampando il motivo sulla tomaia delle scarpe che è in tela. In quegli anni, nel Regno Unito, iniziò a diffondersi una seconda ondata di musica ska e 2 Tone, e così queste scarpe diventarono presto uno degli elementi distintivi di questa subcultura. Diventano un’icona della cultura pop, dagli skaters di allora fino ad oggi.

Oggi vengono portate da moltissime persone e sono veramente facili da abbinare al look. Possiamo usarle con dei jeans e con una gonna. Su un look più rock oppure su uno più casual, ma spesso vengono usate anche per spezzare degli outfit troppo seri e impegnati. Ecco allora le scarpe comode della primavera 2023 da indossare.