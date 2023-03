WC perfettamente pulito e profumato, svelato come tenere tavoletta e coperchio più 1 igienizzante fai da te senza bicarbonato

Il bagno dovrebbe essere l’ambiente più pulito della casa, per evitare la proliferazione di germi e batteri. Oltre a rimuovere lo sporco e disinfettare, dovremmo fare caso a questo importantissimo dettaglio sul copri water, bisogna tenerlo alzato o abbassato?

Alcuni ambienti di casa richiedono una pulizia più approfondita e dettagliata, non solo per una questione estetica, ma soprattutto igienica. Di sicuro il bagno è il luogo che dovrebbe sempre profumare e splendere, dato che è l’ambiente perfetto per la crescita di germi e batteri. Oltre a contrastare i vari microrganismi dobbiamo anche combattere le incrostazioni di calcare, ingiallimenti dei sanitari e macchie scure sul fondo del WC. Il segreto, spesso, è cercare di mantenere tutte le superfici sempre brillanti ogni giorno, comprese le piastrelle, ritagliandoci pochi minuti per le pulizie.

Per garantire un’igiene accurata, ad esempio, sarebbe consigliabile usare panni e spugne distinti per ogni sanitario, magari con colori diversi per distinguerli meglio. Potremo avere vasca e doccia sempre al top, senza macchie e calcare, passando semplicemente acqua e sapone di Marsiglia, sfruttando l’azione anticalcare dell’aceto. Proprio questo ingrediente, utilizzato in cucina, è anche un’arma straordinaria per avere vetri brillanti e senza aloni e per sbiancare le fughe delle mattonelle sporche.

Un’azione fondamentale che rende il WC perfettamente pulito e profumato

Quante volte al giorno utilizziamo il water? Sicuramente parecchie, soprattutto se la famiglia è numerosa. Questo aumenta la possibilità di proliferazione di batteri, a maggior ragione se non seguiamo alcuni importanti accorgimenti. Di certo alcuni prodotti possono aiutarci a igienizzare questo sanitario essenziale, come la candeggina o soluzioni più naturali. Ma c’è un dettaglio che può fare la differenza e che spesso ignoriamo, e riguarda la posizione del copri water.

Di fatto è formato da un sedile, chiamato anche tavoletta, utile per non poggiarsi direttamente sulla ceramica, e un coperchio, che raramente teniamo chiuso. Entrambi hanno una funzione che tralasciamo e che renderà il nostro water più igienico e meno sporco. Infatti, non sono progettati solo per una questione di comodità ed estetica, ma servono a limitare la dispersione dei microrganismi e contenere gli schizzi d’acqua quando tiriamo lo sciacquone. È buona norma tenere abbassati tavoletta e coperchio prima di usare lo scarico, in modo che i microbi e altre particelle non finiscano ovunque in bagno. In questo modo limiteremo lo sporco ed avremo anche un WC perfettamente pulito e profumato.

Il detergente fatto in casa

Ovviamente non basta tenere il copri water abbassato per igienizzarlo, dobbiamo pulirlo spesso, con specifici detergenti. Tra i possibili ingredienti della nonna, oltre l’aceto, è largamente utilizzato il bicarbonato, che neutralizza anche i cattivi odori, ma non è il solo. L’acido citrico, un anticalcare che contrasta la proliferazione dei batteri, sarebbe perfetto per creare un gel per water.

Portiamo in ebollizione, in un pentolino, un bicchiere di acido citrico, 500 ml d’acqua, 50 g di amido di riso. Una volta freddato aggiungiamo 3 cucchiai di detersivo bio per piatti e 25 gocce di olio essenziale Tea Tree. Quindi versiamo il mix in un flacone spray e utilizziamolo all’occorrenza.