Il miglior colore per coprire i capelli bianchi è questo e permette anche al tuo viso di ringiovanire!

Non sopporti la vista dei capelli bianchi sulla tua chioma e ti chiedi quale sia il miglior colore per coprirli e anche per sembrare più giovane. Ecco tutto quello che devi sapere e come procedere.

Per alcune donne, coprire i capelli bianchi può rappresentare un vero problema. Che, però, bisogna affrontare. La comparsa dei tanto odiati fili bianchi sulla chioma può dipendere da molti fattori: la genetica, l’età, l’esposizione solare, lo stress. A volte si pensa di tingere i capelli bianchi seguendo il proprio colore naturale, altre variando. Ma esiste un colore tra tutti perfetto per camuffare il bianco e, al contempo, rendere il viso più giovane? Sì e scopriamo qual è.

Il miglior colore per coprire il bianco

Certamente, una tinta scura è molto più semplice da ottenere rispetto a un colore chiaro. Per il quale, a volte, servono molte decolorazioni. Ma quando si parla di capelli bianchi la questione si complica. Accostati a toni scuri, si evidenziano troppo. Non vanno bene neanche colori caldi come il rosso, perché anche questi non fanno che mostrare lo stacco.

Il miglior colore per coprire nei tuoi capelli il bianco è il biondo chiaro freddo. Grazie a questa tonalità, è possibile ottenere risultati davvero soddisfacenti e che possono anche restituire freschezza giovanile al viso.

Copertura con il degradè

Un biondo chiaro freddo, però, per dare i dovuti risultati sui capelli bianchi, non va steso a caso. Per un risultato ottimale è necessaria la tecnica del degradè. Secondo questa, alcune percentuali di capelli vengono colorate diversamente e in modo verticale, con il risultato finale di un effetto naturale che valorizza la chioma. Le ciocche più vicine a quelle con capelli bianchi vengono schiarite in modo da dare origine a una sfumatura.

Questa confonde i capelli bianchi con il biondo freddo e il risultato ultimo appare come una chioma schiarita naturalmente dal sole. Grazie al degradè non si creano, inoltre, stacchi netti di ricrescita, per cui un eventuale ritocco può avvenire anche dopo 2 mesi.

Perché il volto appare più giovane

Se, dunque, cerchi un colore che risolva decisamente il problema dei capelli bianchi, puoi chiedere al tuo parrucchiere il biondo freddo degradè. Un altro beneficio che noterai è il veder ringiovanire il tuo volto. Questo perché i capelli molto chiari hanno il beneficio di incorniciare il viso senza indurire i lineamenti, come invece fanno i colori scuri. Grazie a un biondo sfumato con il degradè, anche eventuali rughe o segni sul tuo viso si noteranno meno.