Fughe e pavimenti splendenti e senza aloni con 4 detergenti fai da te che sbiancano velocemente

Sorprendenti ma semplici questi rimedi della nonna perfetti per pulire velocemente mattonelle e fughe e che sbiancano senza lasciare aloni

I giorni a ridosso dalle feste sono sempre molto particolari, tra i vari impegni quotidiani si aggiungono le visite di amici e parenti per scambiarsi gli auguri. Anche se gli ospiti sono sempre graditi, è bene accoglierli al meglio, con la tavola piena di prelibatezze e la casa pulita e in ordine. Ma il tempo per dedicarsi alle pulizie non è mai abbastanza e il vero segreto è riuscire a fare poco alla volta. In questo modo i lavori da fare non si accumuleranno e basterà poco per eliminare lo sporco. Sicuramente, ciò che dovremmo fare più spesso è rimuovere la sporcizia da terra, con un’aspirapolvere e poi con lo straccio.

Rimedi della nonna per avere fughe e pavimenti splendenti e senza aloni

Il problema non è solo lasciare il pavimento in gres senza segni, ma fare risplendere le fughe annerite tra le varie mattonelle. Se, però, lo facciamo spesso, non perderemo troppo tempo per lucidarle a dovere.

Oltre a potenziare l’azione del detersivo con un vecchio spazzolino da denti, o spazzola, potrebbero esserci d’aiuto dei semplici detergenti fatti in casa con pochi elementi.

Il primo mix è composto da un bicchiere di sale Epsom e mezzo di sapone per piatti, mescoliamoli tra loro fino a creare una crema. Stendiamo il mix sulle fughe e dopo 15 minuti passiamo il mocio per sciacquare il pavimento, eliminerà senza sforzi le parti annerite.

Il secondo detersivo si realizza con mezza tazza di succo limone, 4 di acqua e mezza d’aceto bianco. Inseriamo il miscuglio in un contenitore spray, agitiamo e vaporizziamo sulle zone più ostiche e incrostate, comprese le mattonelle. Lasciamo agire per 15 minuti circa, poi passiamo il mocio con sola acqua.

Per sbiancare i pavimenti e rimuovere le parti molto sporche, al posto della candeggina, usiamo l’acqua ossigenata a 130 volumi e la fecola. Si versa il composto amalgamato su fughe e superfici macchiate, alla fine rimuoviamo con un panno bagnato.

Non solo avremo fughe e pavimenti splendenti e senza aloni ma anche profumo di fresco e pulito in tutta la casa con l’ultimo detersivo fai da te. Basta mescolare 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido, mezzo bicchiere d’aceto e 10 gocce di olio essenziale a piacere. Versiamo questo mix dentro il secchio e le superfici delle stanze avranno un meraviglioso sentore.

Le piante che profumano casa

Contribuiscono a rendere la casa profumata alcune bellissime piante d’appartamento, che abbelliranno gli spazi. Sono ideali le piante aromatiche, come menta, basilico, timo e alloro, che sprigioneranno un aroma incredibile in tutta la casa.

Particolarmente odorose sono l’eucalipto, la lavanda e begonia, mentre crisantemo, camelia, forsistia, calicanto e skimmia li vedremo anche fiorire in inverno.