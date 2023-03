Bicchieri opachi in lavastoviglie? 4 rimedi naturali ed economici: ecco come togliere gli aloni senza usare l’aceto

La lavastoviglie ci permette di avere puliti piatti, posate e bicchieri senza sforzo, ma spesso accade che proprio questi ultimi a fine lavaggio risultino opachi. Oggi vogliamo suggerire ai nostri Lettori qualche soluzione efficace ed economica per risolvere questo problema.

La lavastoviglie è un elettrodomestico che ci permette di risparmiare tanto tempo e fatica. Che tu viva da solo o sia in famiglia, avere uno strumento che lava i piatti al posto tuo è una comodità davvero indiscutibile. Pensiamo ad esempio a quando organizziamo pranzi e cene in compagnia.

Ma perché i bicchieri dopo il lavaggio diventano opachi? Le cause possono essere diverse. Questo può dipendere dal tipo di lavaggio, da una quantità errata di detersivo e dalla durezza dell’acqua. Con questo articolo ti spieghiamo come togliere gli aloni dai bicchieri senza spendere un euro.

Bicchieri opachi in lavastoviglie dopo il lavaggio? Risolvi il problema usando del semplice bicarbonato

Quando apri la lavastoviglie ti aspetti di trovare bicchieri puliti, brillanti e lucenti. Invece, spesso, accade che i bicchieri presentino antiestetici aloni. Come possiamo fare per rimuoverli? Il bicarbonato è un’ottima soluzione e tutto ciò che dovrai fare è versare del bicarbonato dentro i bicchieri ed avviare un lavaggio ad alta temperatura. Il bicarbonato eliminerà gli aloni e, dopo aver asciugato per bene i bicchieri, questi risulteranno splendenti.

Potrai usare questo rimedio anche a scopo preventivo. Versa sempre il bicarbonato nei bicchieri prima di metterli in lavastoviglie in modo da non ripetere il lavaggio una seconda volta. Il risultato non ti deluderà.

Per bicchieri brillanti usa l’acido citrico, un prodotto dalle mille virtù

L’acido citrico è una sostanza che si estrae dagli agrumi con la quale possiamo pulire e sbiancare bucato e superfici. Forse non tutti sanno però che l’acido citrico è anche un efficace anticalcare. Per risolvere il problema dei bicchieri opachi, versa 150 grammi di acido citrico in mezzo litro d’acqua. Agita la soluzione e vaporizzala sui bicchieri prima di avviare il lavaggio in lavastoviglie.

A fine lavaggio, troverai bicchieri puliti e privi di aloni. Potrai acquistare a pochi euro dell’acido citrico nei supermercati e nei negozi di articoli per la casa.

Bicchieri mai più opachi e lavastoviglie priva di cattivi odori con un solo prodotto

Non avrai più bicchieri opachi in lavastoviglie se prima di lavarli userai del succo di limone. Crea una soluzione aggiungendo ad un litro d’acqua il succo di 2 limoni. Agita questa soluzione e vaporizzala sulle stoviglie. In un colpo solo avrai una lavastoviglie profumatissima e bicchieri lucenti. Mentre molte persone usano l’aceto, non tutti sanno che il limone può darci lo stesso risultato: provare per credere.

Un ingrediente che tutti usano in cucina è il rimedio perfetto da usare per non avere più bicchieri opachi

Si tratta di un trucco della nonna molto efficace ed economico. Il sale grosso, se usato ad alte temperature, ti aiuterà a sciogliere il calcare una volta per tutte.

Pertanto, versa una manciata generosa di sale grosso sul fondo della lavastoviglie. Avvia un lavaggio ad alte temperature e quando aprirai la lavastoviglie non potrai credere ai tuoi occhi. I bicchieri prima pieni di aloni torneranno a brillare come appena comprati.