Vasca da bagno scintillante e perfettamente pulita: con il sale usiamo questo impensabile agrume

Se la vasca da bagno è ingiallita, opaca e sporca potremmo usare la candeggina o un portentoso mix naturale che sbianca velocemente. Scopriamo come togliere il nero, calcare e macchie con il sale ed un agrume di stagione profumato che vale oro in casa e non è il limone.

Il bagno, oltre la cucina e la camera da letto, è l’ambiente di casa dove passiamo molto tempo e deve essere pulitissimo. Se non lo facciamo spesso, nel lavandino, wc, doccia o vasca, potrebbero accumularsi sporcizia e calcare. Se non li eliminiamo quotidianamente potrebbero comparire macchie gialle, difficili da rimuovere e anche molto antiestetiche. Non scordiamo che il bagno, se non adeguatamente igienizzato, potrebbe diventare un ricettacolo di germi e batteri, pericolosi per la salute di tutta la famiglia.

È anche importante sentire un profumo gradevole e fresco, per non sentirsi a disagio se abbiamo ospiti in casa. Facciamo arieggiare la stanza, eliminando i vapori, tendendo porta e finestra aperta, quando possiamo, e posizionando qualche pianta anti-umidità, come aloe, felce o bambù.

Vasca da bagno scintillante e perfettamente pulita in poche mosse

Incrostazioni, macchie e sporco sono la rovina delle vasche, e non solo, soprattutto quelle che hanno qualche anno e perdono l’iniziale colore candido e chiaro. Spesso ci affidiamo alla candeggina, può risolvere il problema, ma anche rovinare la patina di smalto in superficie. Potremmo, in alternativa usare un rimedio naturale per fare tornare la vasca come nuova. Il sale grosso è un ingrediente strategico per le pulizie la casa, in quanto assorbe i liquidi, elimina i cattivi odori e macchie da superfici e pavimenti. Insieme al sale aggiungiamo un frutto molto profumato di stagione, ovvero il pompelmo. Grazie alle quantità di acido citrico contenute in questo agrume, potremo combattere calcare e fare risplendere la superfice. Quindi spargiamo 3 cucchiai di sale sulla superfice, versiamo il succo di un pompelmo e con una spugna insistiamo sulle parti ingiallite e sporche. Al posto del panno potremo usare direttamente una metà del pompelmo, poi ripuliamo con acqua corrente. Il nostro bagno avrà un incredibile profumo naturale d’agrumi che rimarrà a lungo nella stanza.

Le proprietà del pompelmo: il frutto che vale oro in casa

Il pompelmo è efficace per avere la vasca da bagno scintillante e perfettamente pulita ed eliminare il calcare, ma potremo sfruttarlo in diversi modi. Visto che ha uno straordinario odore, potremo sfruttare le bucce, che essiccate sono ideali per pot-pourri e profuma cassetti e armadi. È perfetto anche per togliere dalla cucina la puzza di fritto, mettendo semplicemente la scorza a bollire nell’acqua. Da novembre fino a maggio potremo assaporare questo meraviglioso frutto che contiene pochissime calorie ma è fonte di potassio, vitamina C e licopene. Proprio per questo potrebbe essere utile al sistema immunitario e ridurre i livelli di colesterolo. Il pompelmo potrebbe essere un ingrediente interessante da proporre nel menù natalizio, con gamberi o salmone, con i ceci, nelle tartine con formaggio.