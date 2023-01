Vuoi un contorno di verdure facile e veloce da preparare? Ecco qualche idea gustosa

Per invitare anche i più piccoli a mangiare le verdure, sono da provare queste 2 ricette semplici ma davvero saporite.

Quando pensiamo alle verdure le colleghiamo alle classiche ricette al vapore oppure in padella. In realtà ci possono essere tante ricette gustose da proporre, proprio per invitare anche i più piccoli a consumarle. Per questo motivo oggi vediamo alcuni esempi e ricette sfiziose.

Ingredienti verdure al forno

Partiamo con la prima ricetta, semplice e anche abbastanza veloce per chi va di fretta. Gli ingredienti che ci servono saranno:

2 patate ;

; 1 carota;

1 zucchina;

1 melanzana ;

; 1 pomodoro;

1 peperone ;

; 1 cucchiaino di formaggio grattugiato;

1 cucchiaino di pangrattato;

b. di sale, olio, pepe ed erbe aromatiche.

Vuoi un contorno di verdure facile e veloce da preparare? Queste ricette sono perfette

La cosa che dobbiamo fare è andare a tagliare le verdure a rondelle, per quanto riguarda la carota, la zucchina e la melanzana. Mentre pomodoro, peperone, carota e patate possiamo tagliarle a listarelle. In una ciotola andiamo a mettere il pangrattato, il formaggio e le spezie varie. Disponiamo in una teglia, rivestita da carta da forno, le verdure in colonna. Successivamente mettiamo il mix di pan grattato su tutte le verdure. Un filo d’olio in superficie ed inforniamo a 180 gradi per 15 minuti circa, se necessario continuiamo la cottura. Questa può essere un’ottima ricetta anche per chi è a dieta, sicuramente sarà meglio delle solite verdure bollite.

Ingredienti crumble di verdure

Questa sarà una ricetta più elaborata ma anche più sfiziosa. Possiamo utilizzarla sia come contorno che come antipasto o secondo. Vediamo subito gli ingredienti:

1 peperone;

1 patata;

1 zucchina ;

; 1 carota;

½ cipolla rossa;

rossa; b. di olio, sale e pepe;

80 g di farina;

30 g di formaggio grattugiato;

75 g di burro.

Procedimento

Il primo passaggio da fare è andare a tagliare le verdure. In questo caso le tagliamo tutte a tocchetti. Tagliamo anche la cipolla in fettine sottili. Prendiamo una padella antiaderente e versiamo un po’ di olio, aggiungiamo la cipolla. Quando la cipolla inizierà a diventare dorata allora buttiamo anche le verdure. Lasciamole cucinare con coperchio. Dovranno essere appassite e morbide. Aggiungiamo il sale e il pepe. Lasciamole in cottura per circa 15 minuti.

Nel frattempo possiamo preparare il crumble. Prendiamo una pirofila e mettiamo dentro la farina, il formaggio, sale e burro. Il burro è consigliabile tagliarlo a tocchetti, ancora meglio se a temperatura ambiente. Ciò che dobbiamo fare ora è lavorare l’impasto con le mani. Inizialmente sarà appiccicoso. Dobbiamo ottenere un composto che si sbriciola. Prendiamo ora una teglia da forno, trasferiamo le verdure in qui e le ricopriamo con il crumble che abbiamo formato. Dobbiamo far cuocere in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Ciò che otterremo sarà un composto croccante fuori con le verdure morbide e calde all’interno.

Possiamo servire accanto ad una buona fetta di formaggio, come ad esempio il primo sale. Se vuoi un contorno di verdure facile e veloce da preparare, non esitare a provare queste due ricette semplicissime.