Con la pasta a sfoglia fatta in casa possiamo fare tante ricette deliziose

Se abbiamo bisogno di qualche idea veloce da proporre in tavola, dobbiamo assolutamente leggere queste ricette super consigliate.

Quando abbiamo voglia di fare un aperitivo veloce, possiamo pensare di preparare qualcosa con la pasta sfoglia. Infatti è molto semplice creare ricette con questo ingrediente, soprattutto se lo compriamo già pronto. Però noi vedremo anche come prepararla in casa, per avere un risultato ancora più eccellente. Partiamo subito con gli ingredienti che dobbiamo comprare.

Ingredienti pasta sfoglia

Per una sfoglia media gli ingredienti che ci servono sono:

175 g di farina;

5 g di sale;

100 g di acqua;

250 g di burro a temperatura ambiente;

150 g di farina.

Sciogliamo in una brocca il sale nell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaino e poi mettiamo un po’ di farina. Mescoliamo ancora e aggiungiamo anche il sale. Trasferiamo in una planetaria e lavoriamo con le fruste elettriche il composto. Sarà pronto quando non risulterà essere appiccicoso. Mettiamo ora il resto della farina e aggiungiamo anche il burro ammorbidito. Lavoriamo l’impasto. Successivamente lo andiamo a stendere formando diverse pieghe. Quando avrà raggiunto la forma e lo spessore desiderato, possiamo poi procedere al riempimento e cottura.

Con la pasta a sfoglia fatta in casa possiamo fare sia contorni che secondi

Una volta che abbiamo realizzato la nostra pasta sfoglia fatta in casa, procediamo con una ricetta. La prima che vediamo è a base di pesce, in particolar modo gamberoni. Ci serviranno:

1 rotolo di sfoglia;

12 gamberoni;

1 tuorlo;

semi di sesamo e sale.

Procedimento

Prima di tutto andiamo a pulire bene i gamberoni. Eliminiamo quindi la testa, le zampe e l’intestino. La coda la possiamo lasciare intatta. Facciamo tante striscioline di pasta sfoglia e le avvolgeremo intorno ai gamberoni. Sarà come formare dei cornetti salati. Sbattiamo il tuorlo in una ciotola e lo spennelliamo sopra i rotoli di pasta sfoglia. Diamo una spolverata di semi di sesamo e sale e mettiamo in forno a 200 gradi per 15 o 20 minuti, circa. Questa può essere un’ottima idea come aperitivo, anche per Natale e Capodanno.

Crostatine salate

Questa ricetta che vedremo può essere utilizzata sia come antipasto ma anche come idea per un secondo piatto. Gli ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia;

400 g di patate;

50 g di speck;

200 ml di besciamella;

1 cucchiaio di parmigiano;

1 tuorlo;

sale;

1 uovo.

Il primo procedimento da fare è mettere le patate in acqua fredda e portare ad ebollizione. Quando saranno morbide, toccandole con una forchetta, allora sono pronte. Le lasciamo raffreddare e successivamente le puliamo. In una ciotola mettiamo le patate che schiacceremo e formiamo una poltiglia con tutti gli ingredienti. Prendiamo la pasta sfoglia, possibilmente rotonda e formiamo tanti cerchi più piccoli e li mettiamo in teglie stile pirottini. Mettiamo la poltiglia di patate che abbiamo creato al centro del cerchio di pasta sfoglia. Con altra pasta sfoglia facciamo delle striscioline, come se fosse una crostata dolce e le disponiamo sopra. Quando saranno pronte mettiamo in cottura a 200 gradi per circa 20 minuti, ed ecco un’altra idea molto sfiziosa. Con la pasta a sfoglia fatta in casa possiamo realizzare tante belle idee da portare in tavola.